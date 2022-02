Kiyosaki nach wie vor überzeugt von Gold und Silber

Watch the latest video at foxbusiness.com

Der Autor von "Rich Dad, Poor Dad", Robert Kiyosaki, erklärte bei Fox Business kürzlich, warum er von Edelmetallinvestments absolut überzeugt sei.Der erfolgreiche Geschäftsmann kaufte nach eigener Aussage im Jahr 1964 zum ersten Mal Silber und im Jahr 1972 erstmals Gold. Doch besonders heute sei er überzeugt von Investments in die beiden Metalle, da er kein Vertrauen in die Federal Reserve, das US-Finanzministerium und Präsident Biden habe.Neben Gold stelle auch Bitcoin eine gute Alternative zum US-Dollar dar.Silber biete für ihn indes den besten Schutz vor Inflation. Immerhin liege das weiße Metall aktuell nur bei der Hälfte seines Preises zum Zeitpunkt des Allzeithochs. Zudem werde es in der Produktion von Elektrofahrzeugen benötigt. Ähnlich verhalte es sich mit Kupfer.© Redaktion GoldSeiten.de