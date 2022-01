Palladium - Wie von der Tarantel gestochen

In den Tagen nach dem gelungenen Ausbruch über einer mittelfristige Abwärtstrendlinie und aus einem großen Konsolidierungsdreieck war der Palladiumpreis nicht mehr zu bremsen: In einer massiven Kaufwelle, die von keinerlei Korrekturen unterbrochen war, stieg der Wert über die Hürden bei 1.997 und 2.149 USD. Diese Kaufsignale wurden mit dem Anstieg über 2.211 USD bestätigt und in der Spitze schon die anvisierte Zielregion um 2.350 USD erreicht.Diesen Dreiecksausbruch und den Anstieg von 1.920 bis 2.300 USD konnten wir im Rahmen des Tradingdepots auf Guidants PROmax gehebelt handeln und rund 250% Gewinn erzielen.Kurzfristig könnte der Palladiumrally etwas die Geradlinigkeit abhanden kommen und eine volatile Konsolidierungsphase einsetzen. Startschuss wäre aus technischer Sicht eine Korrektur unter 2.290 USD. In der Folge könnten Abgaben bis 2.235 und 2.211 USD führen, ehe sich der Wert dort wieder nach Norden aufmachen und die 2.400-USD-Marke in Richtung 2.540 USD überwinden sollte. Selbst ein Anstieg bis 2.639 USD wäre dann möglich.Unterhalb von 2.149 USD wäre der Aufwärtstrend dagegen unterbrochen und eine tiefe Korrektur bis 2.050 und 1.997 USD die Folge, ehe sich der Palladiumpreis von dort wieder in Richtung 2.350 USD aufmachen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG