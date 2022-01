Sollten Investoren Zinserhöhungen der Fed fürchten?

Die Aussicht auf Zinserhöhungen der Federal Reserve verunsichert die Wall Street weiterhin und trübt die Aussichten für Edelmetalle. Am Mittwoch deutete die Zentralbank nachdrücklich an, dass sie ihren Leitzins zum ersten Mal seit drei Jahren anheben wird - wahrscheinlich auf ihrer Sitzung im März. Die Politiker wiesen darauf hin, dass die Inflation "deutlich über" dem Zielwert liege und dass ein "starker Arbeitsmarkt" eine gewisse Straffung der Geldpolitik rechtfertige. "Es gibt ziemlich viel Spielraum, um die Zinsen zu erhöhen, ohne den Arbeitsmarkt zu gefährden", sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und fügte hinzu: "Die Löhne steigen so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr." Faktencheck: Größtenteils falsch!Die Preisinflation insgesamt steigt mit dem höchsten Tempo seit Jahrzehnten. Die Löhne sind sicherlich auch nominal gestiegen, ebenso wie alles andere in der Wirtschaft, das für Inflationsdruck anfällig ist. Real hinken die Löhne jedoch hinterher. Das US-Arbeitsministerium meldete Anfang des Monats, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne für alle Beschäftigten im Dezember kaufkraftbereinigt um 2,4% gesunken sind. Mit anderen Worten: Die Löhne halten nicht mit der Inflation Schritt - selbst wenn man den von der Regierung gefälschten Consumer Price Index heranzieht, der derzeit bei 7% liegt. Beamte in Washington, die darauf bestehen, dass es mit der Wirtschaft aufwärts geht, haben es einfach nicht verstanden (oder sind in vielen Fällen absichtlich irreführend).Gewöhnliche Amerikaner verstehen es jedoch sehr wohl. Sie wissen, dass sie durch die Inflation benachteiligt werden. Laut einer Umfrage von NBC News sagen 61% der Amerikaner, dass ihr Familieneinkommen hinter ihren Lebenshaltungskosten zurückbleibt. Nur 7% sagen, dass ihr Einkommen schneller steigt als die Inflation. Außerdem sind 72% der Amerikaner der Meinung, dass sich das Land in die falsche Richtung bewegt. Das ist einer der düstersten Stimmungswerte, die je in der Geschichte solcher Umfragen gemessen wurden.Die kleine Gruppe der wohlhabenden Eliten wird angesichts des jüngsten drastischen Rückgangs der Aktienkurse ebenfalls unruhig. Einige Anleger hatten gehofft, dass die jüngste Verkaufswelle an den Aktienmärkten die Fed dazu veranlassen würde, einen sanfteren Ton anzuschlagen. In den letzten Jahren haben die Wutausbrüche an der Wall Street die Zentralbank dazu veranlasst, von der Straffung der Geldpolitik Abstand zu nehmen und mehr Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen.Der Abstand zwischen der Inflation und dem Leitzins der Fed ist jedoch derzeit so groß wie nie zuvor. Die Zentralbanker würden ihre Glaubwürdigkeit im "Kampf gegen die Inflation" verlieren, wenn sie in diesem Jahr keine Zinserhöhungen vornehmen würden. Eine einzige Zinserhöhung - oder sogar mehrere - würde jedoch keine grundlegende Abkehr von der lockeren Geldpolitik bedeuten. Die Beamten müssten bereit sein, die nominalen Zinssätze über die Inflationsrate (7% und mehr) hinaus anzuheben, um in irgendeinem sinnvollen Sinne "straff" zu sein.Weder die Investmentbanken an der Wall Street noch die Politiker in Washington D.C. würden es hinnehmen, dass ihre Kreditkosten zu diesem Zeitpunkt auf 7% angehoben werden. Die Eliten würden einen monetären Staatsstreich inszenieren, um das lockere Geld wiederherzustellen, wenn die Fed nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen würde. Aber so weit wird es natürlich nicht kommen. Die Fed wird alles tun, was nötig ist, um ihre Bankkunden und Aktionäre zufrieden zu stellen - selbst wenn das bedeutet, die Zinssätze auf Dauer zu drücken, Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von Billionen Dollar aufzukaufen und letztlich den Wert der Währung zu zerstören.Kluge Anleger stellen sich auf die ungewollten Folgen ein, die kommen werden. Eine Zeit lang war der Aktienmarkt der Hauptnutznießer der übermäßigen Geldschöpfung der Fed. Doch es mehren sich die Anzeichen, dass dieses Jahr einen Wendepunkt markiert. Zunächst brachen die hochfliegenden Aktien aus dem Bereich der Innovation in Bärenmärkte ein. Dann büßten die klein kapitalisierten Russell-2000-Aktien ihre gesamten Gewinne des letzten Jahres ein. Als nächstes könnten der S&P 500 und der Dow Jones Industrials von einer Korrektur zu einem Zusammenbruch übergehen, wenn man sie an realen Werten wie Gold misst. Obwohl Gold und Silber in diesem Umfeld noch keine großen Gewinne verbuchen konnten, haben sie den Aktienmarkt in diesem Jahr bisher deutlich übertroffen.Dieser sich abzeichnende Trend könnte vor dem Hintergrund einer hohen Inflation und einer zutiefst negativen gesellschaftlichen Stimmung entstanden sein. In Verbindung mit den anhaltend negativen Realzinsen ist dies ein nahezu ideales Szenario für einen bedeutenden Edelmetall-Bullenmarkt, der sich entwickeln könnte. Obwohl es für Gold- und Silberanleger potenzielle Hindernisse gibt, wird die US-Notenbank in absehbarer Zeit wohl kaum eines davon sein. Die Geschichte zeigt, dass die Anfangsphase einer Fed-Zinserhöhung in der Regel günstig für den Preisanstieg von Edelmetallen ist. Das Fazit ist, dass Anleger, die gut in Sachwerten positioniert sind, die Fed nicht fürchten sollten. Diejenigen, die sich ausschließlich an auf Dollar lautende Finanzanlagen klammern, sollten jedoch sehr ängstlich sein.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 27. Januar 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.