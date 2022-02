Mark Yaxley spricht über hohe Goldnachfrage und gibt Tipps zu Kauf und Verkauf

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mark Yaxley, dem Managing Director von Strategic Wealth Preservation, über dessen aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt.Laut dem Offshore-Edelmetallhändler verzeichne man derzeit eine starke Nachfrage nach physischen Anlagemetallen. "Gold wurde für dieses Szenario und diesen Zeitpunkt geschaffen," erklärt Yaxley mit Blick auf den jüngsten Abschwung der Aktien- und Kryptowährungsmärkte.Die aktuellen Marktbedingungen beweisen ihm zufolge, dass Bitcoin aufgrund seiner abwärtsgerichteten Volatilität kein besserer Vermögensspeicher als Gold sei: "Gold hält in Bezug auf den Vermögenserhalt im Moment immer noch die Zügel in der Hand." Die Nachfrage nach Gold sei aktuell so hoch wie zu den Spitzenzeiten im Jahr 2020 oder übersteige diese sogar.Yaxley geht zudem davon aus, dass auch Platin und Palladium im Zuge eines Goldbullenmarktes an Wert gewinnen werden, wenn sich die Automobilindustrie vollständig von der Pandemie erhole.Ein weiteres Thema ist das Reisen mit Edelmetallen und was es dabei zu beachten gilt.© Redaktion GoldSeiten.de