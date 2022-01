Silber, Strom, Laboraffen, seltsame Geräusche und die Gefahren der Dummheit

Silber und Gold werden mit den Aktienmärkten und Kryptos abverkauft. Es ist weiter Geduld gefragt, die Nachfrage zieht weiter an und wird sich im Preis widerspiegeln.Deutschland muß durch seine "Energiewende" immer öfter auf Importe von Atomstrom und solchen aus fossiler Erzeugung zurückgreifen. Warum ist nur die Erzeugung in Deutschland schädlich? In der Türkei wurde ohne Rücksicht auf Wirtschaft und Bevölkerung für drei Tage der Strom abgestellt. Auch Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan hatten großflächige Stromausfälle. Es häuft sich.Währenddessen schwelt die Ukraine-Krise weiter und US-Präsident Biden scheint eskalieren zu wollen.In den USA verunfallen Laboraffen, denen man sich auf keinen Fall nähern soll. Warum? Menschen in unterschiedlichsten Ländern berichten über seltsame Explosionsgeräusche oder Töne, deren Ursprung man nicht kennt. Es ist eine seltsame Zeit, in der man klaren Kopf behalten muß!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)