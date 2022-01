Defla MAXX - Er hat was Anderes gelernt und die Welt muß es büßen

Personal Spending minus 0,6%

Grundfunktion: negativ

Die erste Ableitung ist extrem negativ

Die zweite Ableitung ist hyperbolisch negativ

PCE Preise +0,4% nach +0,6%

Grundfunktion: positiv

Die erste Ableitung ist negativ

Die zweite Ableitung ist extrem negativ

Zuerst vorweg etwas Akutes: Dank der Verrichtungen des Vorsitzenden der US-Zentralbank hat Gold jetzt fast ein Todeskreuz. Ein Todeskreuz ist der Schnittpunkt der gleitenden Durchschnitts 50 durch den gleitenden Durchschnitt 200 von oben kommend. Wir selbst geben nicht viel darauf, nur weiß man nie, wie viele Simplizisten dann in Abverkaufspanik geraten könnten und leider haben die auch Gold. Alle Mittelfristtreiber für Gold sind aber mit bullischen Vorsignalen ausgestattet.Wir alle leben in extrem gefährlichen Zeiten mit lauter Simplizisten, die schwer bewaffnet sind und ohne eine Ahnung der Richtung aktionistisch mit dem Flammenwerfer in der Gegend herumschießen. Mit uns an Bord im Team, das Daten lesen kann schon länger und erfrischend aussprechend der größte Vermögensverwalter der Welt "FED risks a hawkish policy mistake" (Die FED riskiert eine falkische Falschpolitik) Zitat vom Freitag.Dass die aktuell SINKENDE aber absolut noch bestehende Mangelteuerung nichts mit Inflation zu tun hat, darüber haben wir in der nötigen Komplexität ausreichend geschrieben. Der Zusammenhang ist eher komplex und hat etwas mit AUSLÖSUNG zu tun. Er wurde bis vor 3 Monaten auch von der US- Zentralbank richtig analysiert = WARENMANGEL und NICHT GELDÜBERSCHUSS.Nun geht es akut aber - bereits unabhängig vom Auslöser - um die 1. und 2. Ableitung von Kurven der Ratio Geldmenge / Warenmenge und dabei vorweg die ganz normale Definition der 1. Ableitung und der 2. Ableitung einer Kurve, was der Vorsitzende der US- Zentralbank mangels Technik- wie mangels Ökonomiestudium nie gelernt hat, aber Europäer und Asiaten (Amerikaner auch?) zumindest in der Mittelschule:Die 1. Ableitung einer Kurve ist die Steigung und die 2. Ableitung ist die Änderung der Steigung. Die Nachfrage sieht nach Daten von dieser Woche, die ganz öffentlich für jedermann zugänglich sind, so aus:Die Preisentwicklung sieht nach Daten von dieser Woche, die ganz öffentlich für jedermann zugänglich sind, so aus:Das "Flugzeug Preissteigerung" ist also im starken Sinkflug. Geldtheoretisch ist das dynamische Deflation. Nun kommt der Präsident der US-Zentralbank daher und erzählt der Welt, dass er gedenkt, massiv Tiefenruder zu geben, schon jetzt und ab März noch viel deutlicher, denn das Flugzeug habe eine erhöhte Flughöhe. Den Umstand, dass es bereits im Sinkflug ist, hat er leider übersehen. Ein im Sinkflug befindliches Flugzeug soll daher lt. FED nun zum Sturzkampfbomber werden.ES IST VÖLLIG GLEICHGÜLTIG DABEI, WIE HOCH DIESES FLUGZEUG SICH DERZEIT ÜBER GRUND BEFINDET. DAS ABSOLUTE NIVEAU ZÄHLT FÜR DYNAMISCHE EINGRIFFE NIE, WENN SIE RICHTIG GEMACHT WERDEN SOLLEN.Ein Sturzkampfbomber braucht eine spezielle Konstruktion, um Sturzwinkel auszuhalten. Sturzwinkel. Die Flughöhe interessiert konstruktiv nicht. Die US-Wirtschaft besteht aus:a) Einem gigantischen Markt an Staatsschulden, "welcher eine weltweite Assetklasse darstellt" (O-Ton FED-Präsident), also macht er was?Er grillt diesen Markt mit dem Flammenwerfer des Ableitungsunkundigen: Milliardenverluste für Anleiheninvestoren (= Konservative werden verkohlt)b) Einem hochkompetitiven Tech-Sektor mit zuletzt Traumergebnissen von Microsoft und Apple, also macht er was mit Tech-Stocks?Er grillt diesen Markt mit dem Flammenwerfer des Ableitungsunkundigen: Milliardenverluste für Technologieinvestoren (aber nicht in kompetent gemanagten Währungen, nur gegen USD) (= Spekulative werden in kleinen Tech-Aktien verkohlt)c) Einer Bau- und Immobilienblase galaktischen Ausmaßes, weit höher als anderswo, weil die US-Zentralbank aktiv seit März 2020 Immobilienanleihen aufgekauft hat und diese Bubble AKTIV selbst überhöhteWas hat er damit vor: Grillen mit dem Superflammenwerfer, er plant nämlich gleichzeit, Zinsen zu erhöhen und Immobilienanleihen mit Festverzinsung aktiv in den Markt zurückzuverkaufen, der schon sinkt, weil er die Zinsen erhöht.