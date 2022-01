Anthony Scaramucci: USA müssen Ukraine vor Russland zu schützen

Michelle Makori sprach für Kitco News jüngst mit Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital und ehemaliger Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, über die geopolitischen Spannungen und die möglichen Konsequenzen für die Finanzmärkte.Laut Scaramucci hätte jede ausbleibende Reaktion der USA auf eine russische Aggression Konsequenzen für die Finanzmärkte. Er ist der Meinung, es sei für die USA wichtig, die Ukraine zu schützen und sich für die Demokratie einzusetzen. Dennoch hoffe er, dass der Konflikt abgewendet und eine diplomatische Lösung erreicht wird, aber falls nötig, befürworte er eine Kombination aus militärischer, diplomatischer und wirtschaftlicher Reaktion, um amerikanische Stärke zu signalisieren.Sollten die Spannungen in Osteuropa deeskalieren, könnten die Anleger mit einer Erholung der Aktienmärkte rechnen, so Scaramucci: "Während [Putin] wartet, haben wir einige sehr kluge Leute auf unserer Seite, die den Russen zu verstehen geben, dies könnte eine Katastrophe für euch sein, und dass es so sein könnte wie 1962, als es um die Kuba-Krise ging. Ich hoffe, dass er es nicht tut. Ich hoffe, dass die Rhetorik und die militärische Bewegung abflauen werden, und wenn das geschieht, wäre das natürlich leicht positiv für die Märkte, und es wäre auch eine Botschaft an die Chinesen, dass die USA in Verbindung mit ihren Verbündeten immer noch eine ziemlich starke militärische und wirtschaftliche Abschreckungsmacht auf der ganzen Welt sind."Großen Einfluss auf die globalen Märkte hätte dem Experten zufolge jedoch eine Eskalation im Pazifik: "Für die Märkte ist Taiwan besorgniserregender, denn wenn die Dinge in der Ukraine sehr schlecht laufen und sie sich unter dem repressiven Regime von Wladimir Putin und dem russischen Militär wieder an die Sowjetunion anlehnt, würden die Märkte das wahrscheinlich mit einem Achselzucken abtun, und das ist eine zynische Aussage." Weiter erklärt er: "Die Situation in Taiwan ist für die Weltwirtschaft viel schlimmer. Wir sind mit Taiwan und der Insel Formosa verbunden, weil dort Halbleiterfabriken und die gesamte Produktion angesiedelt sind und weil wir diesen asiatischen Nationen strikt versprochen haben, dass die Vereinigten Staaten jegliche hegemonialen Aktivitäten der Kommunistischen Partei Chinas ablehnen würden."© Redaktion GoldSeiten.de