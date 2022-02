Die Inflation liegt in Wirklichkeit bei 15%  John Williams

David Lin sprach Anfang der Woche mit John Williams über die aktuellen Inflationszahlen.Der Ökonom und Gründer von ShadowStats berechnet die Inflation nach der Methode, die die Regierung früher zur Berechnung des Verbraucherpreisindex verwendete.Williams erklärt in dem Interview, dass der Verbraucherpreisindex in Wahrheit eher bei 15% liege und nicht bei 7%, wie vom Bureau of Labor Statistics angegeben. Außerdem spricht er darüber, warum die Regierung ein politisches Interesse daran hat, die offizielle Inflationszahl zu "drücken".In Bezug auf Gold erklärt Williams, dass das gelbe Metall langfristig gesehen das beste Asset zum Erhalt des Vermögens sei.© Redaktion GoldSeiten.de