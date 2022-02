Gold hat sich in den vergangenen vier Zinserhöhungszyklen der Fed gut entwickelt

Angesichts der stürmischen Volatilität, die wir bisher im Jahr 2022 an den Finanzmärkten erlebt haben, könnte man meinen, dass sich die Federal Reserve auf eine Zinserhöhung vorbereitet. Aber ganz im Ernst: Es sieht so aus, als ob die Zinserhöhung schon im März stattfinden wird. Danach wird die Fed Berichten zufolge mit dem Abbau ihrer 9 Billionen Dollar schweren Bilanz beginnen.Für die meisten von Ihnen dürfte dies keine Überraschung sein. Die Anleger haben bereits damit begonnen, sich auf einen neuen Straffungszyklus und eine hartnäckige Inflation einzustellen. 2021 war ein Rekordjahr für in den USA notierte börsengehandelte Fonds mit Nettomittelzuflüssen von über 900 Milliarden Dollar, und der nachstehende Chart, der mit freundlicher Genehmigung von CLSA erstellt wurde, zeigt, wohin die Anleger ihr Kapital in den letzten beiden Wochen des Jahres verteilten. Wie erwartet verzeichnete der Technologiesektor die stärksten Abflüsse, da dieser Sektor in der Regel sehr kapitalintensiv ist und zu den am höchsten bewerteten Sektoren gehört.Es ist auch sinnvoll, dass Finanzwerte in Erwartung höherer Zinsen einige der größten Zuflüsse anziehen. Manche mögen sich jedoch zunächst den Kopf darüber zerbrechen, dass Immobilien an erster Stelle stehen. Erhöhen höhere Zinsen nicht die Kreditkosten und verringern die Immobilienwerte?Obwohl dies im Allgemeinen zutrifft, haben sich Immobilieninvestmentfonds (REITs) in der Vergangenheit in Zeiten steigender Zinsen und höherer Inflation, die beide in der Regel mit Wirtschaftswachstum einhergehen, gut entwickelt. (Tatsächlich wuchs die US-Wirtschaft im Jahr 2021 um 5,7%, das beste Ergebnis seit 1984.) Dies wiederum führt zu einer höheren Belegungsrate. Immobilieneigentümer haben außerdem eine starke Preissetzungsmacht bewiesen und scheuen sich bekanntlich nicht, die Mieten zu erhöhen.Meiner Meinung nach liegt die Hauptattraktivität von Immobilien derzeit darin, dass es sich um einen realen Vermögenswert handelt, genau wie bei Rohstoffen, Metallen, Gold und anderen Materialien, die in den letzten beiden Wochen des Jahres 2021 ebenfalls eine positive Entwicklung genossen haben. Sie wissen es vielleicht nicht, aber die USA sind schockierend finanzialisiert, mit einem Finanzvermögen, das etwa sechsmal so groß ist wie die Wirtschaft.Der Umfang der Fed-Bilanz ist, wie gesagt, auf unerhörte 9 Billionen Dollar angewachsen, und wenn man die Aktiva der Zentralbanken der Europäischen Union (EU), Chinas und Japans hinzurechnet, kommt man Ende 2021 auf insgesamt 31 Billionen Dollar.