Coeur Mining bleibt ein Trauerspiel, jedoch

Quelle Chart: Guidants

… jedoch am vergangenen Freitag, exakt am Unterstützungsbereich von 4,40 USD, eine zumindest mal eine Umkehrkerze auf Tagesbasis erfolgte. Bekanntlich macht eine Schwalbe noch keinen Frühling und so bleibt abzuwarten, ob sich der positive Wochenauftakt und zugleich Monatsabschluss beim amerikanischen Silberminenunternehmen Coeur Mining Inc. dieser Tage fortsetzen kann. Oberhalb von 4,40 USD erlaubt sich jedenfalls Reaktionspotenzial. Mehr dazu im Nachgang.Der bestätigende Abwärtstrend findet scheinbar ungebremst seine Fortsetzung. Somit löste sich die scheinbare Stabilisierung der vergangenen Wochen abermals negativ auf und führte die Aktie zum noch ausstehenden Unterstützungslevel rund um 4,40 USD. Dabei kehrte sich der zunächst negative Freitagsverlauf in Form einer Hammerkerze um, sodass es bei weiterer Nachfrage zunächst aufwärts gehen könnte.Bei einem Verbleiben über 4,40 USD erlaubt sich dabei kurzfristiges Potenzial bis 4,78 USD, bevor darüber der Kreuzwiderstand bei 5,52 USD interessant werden sollte. Erst ein Ausbruch darüber würde der Aktie wieder ein mittelfristig positives Bias verschaffen.Unterhalb davon bleibt der übergeordnete Trend, welcher auch durch die fallenden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 unterstrichen wird, gnadenlos intakt. Vielmehr noch könnte sich, bei einem neuen Verlaufstief unterhalb der Marke von 4,40 USD, weiteres Abwärtspotenzial offenbaren.Notierungen unterhalb von 4,30 USD erlauben dabei Spielraum bis zur nächsttieferliegenden Unterstützung bei 3,82 USD. Unterhalb davon müsste man wiederum von anhaltender Kursschwäche bis mindestens 3,50 USD ausgehen.Erneut erlaubt sich, kurzfristig und hochspekulativ gegen den Trend, auf eine Kurserholung bei diesem Minentitel zu setzen. Kurse oberhalb von 4,40 USD erlauben dabei Gegenreaktionspotenzial bis 4,77 USD und ggf. 5,52 USD. Freundlicher würde die gesamte Chartsituation hierbei erst wieder bei einer Rückkehr über 5,52 USD werden.Der Abwärtstrend als unverändert intakt und unlängst auch bestätigt anzusehen. Sollte sich der Kurs daher nochmals unter 4,40 USD verabschieden, droht direkt weiteres Verlustpotenzial bis 3,82 USD, bevor darunter die nächste Unterstützung erst wieder bei 3,50 USD zu finden ist.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.