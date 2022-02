Was passiert, bevor Goldaktien wichtige Böden bilden

Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten Nachrichten sind, dass sich Goldaktien und Edelmetalle im Allgemeinen wichtigen Böden annähern. Die schlechten Nachrichten sind, dass die Geschichte das Potenzial scharfer Selloffs in den Wochen oder Monaten vor diesen wichtigen Böden zeigt. Hier ein Blick auf den HUI Gold Bugs Index. Ich habe die Rückgänge in den Wochen vor den Tiefs und dann die nachfolgenden Zunahmen gekennzeichnet, die in Bullenmärkten immer stärker als 100% ausfallen.Hier dann der MVIS Junior Gold Miners Index, der ein verwandter Index des GDXJ ist. Die Selloffs zum Ende der größeren Rückgänge führten zu massiven Erholungen.Wie ich in vergangenen Artikeln und Videos beschrieben habe, bilden die Edelmetalle üblicherweise Böden, wenn die Federal Reserve die erste Zinserhöhungen ihres neuen Zyklus durchführt. In den letzten drei Zinserhöhungszyklen stieg Gold nach der erste Erhöhung durchschnittlich um 28%. Sollte die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen dieses Jahr stoppen oder pausieren, dann sollte Gold sein Allzeithoch noch vor 2023 erneut testen. In diesem Szenario besitzt der GDXJ, der einen Boden bei 30 Dollar oder 32 Dollar bilden könnte, ein Aufwärtspotenzial von 54 Dollar.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 2. Februar 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.