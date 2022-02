Erhöhen oder nicht erhöhen?

Das ist die Frage. Sicher, die Fed könnte versuchen, den Leitzins schon im nächsten Monat zu erhöhen. Sie könnte sogar im April oder Mai eine weitere Anhebung vornehmen. Aber was passiert danach? Beantworten Sie diese Frage und Sie werden einen Zeitplan für die Goldpreise im Jahr 2022 finden.Zu Beginn des Februars können wir uns auf das freuen, was das Jahr für uns bereithalten könnte. In unserer Makroprognose für das Jahr 2022 haben wir darüber geschrieben, dass es ähnlich verlaufen wird wie die Jahre 2010 und 2019. Beide Jahre begannen mit dem Narrativ anstehender Zinserhöhungen und einer Reduzierung der Fed-Bilanz, und beide Jahre endeten mit dem kompletten Gegenteil, nämlich Zinssenkungen und zusätzlichen QE.Und nun befinden wir uns wieder im Jahr 2022. Die "Märkte" und die achtstelligen Summen der Wall-Street-Verkaufsvolkswirtschaftler glauben alle, dass die Fed im Begriff ist, einen aggressiven Kurs von Zinserhöhungen einzuschlagen. Und dabei geht es nicht nur um die eine oder andere, die oben erwähnt wurde. Stattdessen prognostizieren diese brillanten Theoretiker jetzt sogar sieben Zinserhöhungen der Fed in diesem Jahr. Sieben!Also, schauen wir mal. Bei insgesamt sieben Zinserhöhungen würde sich der Tagesgeldsatz in einem Bereich von 1,75% bis 2,00% bewegen. Okay, gut, aber was würde dies mit dem Rest der Renditekurve machen? Die Rendite der 2-Jahresanleihe liegt bereits bei 1,20%. Wenn die Leitzinsen in Richtung 2% steigen, könnten wir dann erwarten, dass die Rendite der 2-Jahresanleihe auf fast 3% steigt? Sicher, warum nicht? Und wenn die 2-Jahresanleihe bei 3% liegt, wo könnte dann die Rendite der 10-Jahresanleihe liegen? Vielleicht bei 4%? Denken Sie einen Moment darüber nach, wie unwahrscheinlich das ist.Aber dann ist da noch das hier. Wie wir in unserem Makrocast erwähnt haben, was geschah Ende 2018, als die Fed Funds das letzte Mal die 2%-Marke erreichten, während die 2-jährigen Zinsen sich 3% näherten und die 10-jährigen Zinsen über 3% lagen? Ach ja... der Aktienmarkt brach um 20% ein.Und nun befinden wir uns Anfang 2022. Die Fed hat den Leitzins noch nicht ein einziges Mal angehoben, aber sehen Sie sich die Ähnlichkeit des aktuellen S&P-Charts mit dem oben abgebildeten an: