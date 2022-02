Griffin Mining ernennt Chief Operating Officer

2. Februar 2022 - Griffin Mining Ltd. ("Griffin" oder das "Unternehmen") gibt hiermit den Rücktritt von Damien Houseman als General Manager der Mine Caijiaying bekannt und freut sich, mitteilen zu können, dass John Steel, der Minenmanager der Mine Caijiaying, mit sofortiger Wirkung zum Chief Operating Officer des Unternehmens ernannt wurde. Damian wird das Unternehmen Ende Februar verlassen, um eine neue Position anzunehmen, die besser zu seinen persönlichen Umständen passt. Das Unternehmen dankt ihm für seine engagierten und loyalen Dienste in der Vergangenheit und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.John Steel ist ein diplomierter Bergbauingenieur der Ballarat School of Mines und hat einen Master of Business Administration der Deakin University. Er ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy. John verfügt über umfangreiche Erfahrungen im weltweiten Bergbau, darunter mehr als ein Jahrzehnt Betriebserfahrung vor Ort bei führenden Unternehmen in Australien, Kanada (Xstrata Mining PLC) und im Nahen Osten (Brarrick Gold Corporation). Darüber hinaus verfügt John über umfangreiche Erfahrungen auf der Anbieterseite, wo er als Geschäftsführer in Norwegen (EPC Groupe) sowie als General Manager bei verschiedenen Anbietern von Sprengstoff- und Technologiedienstleistungen in Australien tätig war.Die Aktien von Griffin sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin besitzt und betreibt über seine zu 88,8 % im Besitz befindliche Joint-Venture-Aktiengesellschaft in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink-, Gold-, Silber- und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.giffinmining.comMladen Ninkov - VorsitzenderRoger Goodwin - FinanzdirektorTelefon: +44(0)20 7629 7772Panmure Gordon (UK) LimitedJohn PriorAlisa MacMasterTelefon: +44 (0)20 7886 2500BerenbergMatthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziTelefon: +44(0)20 3207 7800BlytheweighTim BlytheTelefon: +44(0)20 7138 3205Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.ch8th Floor, Royal Trust House, 54-56 Jermyn StreetLondon. SW1Y 6LXVereinigtes KönigreichTelefon: Tel.: + 44 (0)20 7629 7772Faksimile: + 44 (0)20 7629 7773E-Mail: griffin@griffinmining.comDiese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014