SPDR-Goldbestände erreichen Höchststand; Spannung steigern Goldattraktivität

Die Fed klang am Montag taubenhafter als letzte Woche, was der Grund für den Rückzug des Dollar und die Assetpreisrally war, so David Meger von High Ridge Futures laut Reuters . Die politischen Entscheidungsträger der Fed erklärten, man würde die Zinsen im März erhöhen, sprachen jedoch vorsichtig darüber, was angesichts einer unsicheren Prognose für die Inflation und die anhaltende Pandemie auf uns zukommen könnte.Währenddessen verstärkten die Spannungen zwischen Russland und Ukraine die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen weiter, so Meger. In einer Widerspiegelung des Investorappetit stiegen zudem die Bestände des weltweit größten goldgedeckten ETFs, SPDR Gold Trust, auf das höchste Niveau seit Mitte August."Die schwachen Arbeitsmarktdaten, die wir erwarten, werden die Fed wahrscheinlich nicht von ihrem entschieden falkenhaften Ton abbringen. Stattdessen erwarten wir, dass die Zentralbank über die jüngste Schwäche hinwegsehen wird, die mit den Auswirkungen von Omicron zusammenhängt", schrieb außerdem TD Securities in einer Notiz. "Wir erwarten, dass der Edelmetallkomplex Schwierigkeiten haben wird, vor diesem Hintergrund Kapital anzuziehen."© Redaktion GoldSeiten.de