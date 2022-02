Verbandkästen müssen nun 2 Gesichtsmasken enthalten

Wie Bundesverband Medizintechnologie am Dienstag meldete, wurden Gesichtsmasken neu in die KFZ-Verbandkasten-Norm aufgenommen. Demnach müssen seit dem 1. Februar dieses Jahres zwei medizinische Gesichtsmasken in Verbandkästen enthalten sein.Das Mitführen von medizinischen Gesichtsmasken im Auto hält der BVMed generell für sinnvoll, heißt es in der Pressemitteilung. "Aus Erfahrung ist bekannt, dass das Tragen von Masken die Hemmschwelle bei der Hilfestellung senkt, ähnlich wie bei den Handschuhen. Es geht dabei um den wechselseitigen Schutz des Unfallopfers und des Ersthelfers", so Dr. Christina Ziegenberg, stellvertretende BVMed-Geschäftsführerin, Regulatory-Expertin.Nicht mehr Pflichtbestandteil sind dagegen eines von ursprünglich zwei Dreiecktüchern (DIN 13168) und das kleinere Verbandtuch (DIN 13152) .Im Handel befindliche Verbandkästen nach der bisher gültigen Norm dürfen allerdings noch bis 31. Januar 2023 uneingeschränkt erworben werden, da sie qualitativ gleichwertig seien. Weiterhin bestehe keine Austausch- oder Nachrüstpflicht für bestehende Verbandkästen, heißt es seitens des BVMed.Die wichtigsten Informationen zu Verbandkästen und deren Inhalt sind hier nachzulesen.© Redaktion GoldSeiten.de