Gold Mountain: Erste Erzlieferung an New Gold Inc.

Minenportal.de gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine erste Erzlieferung an die Mine New Afton von New Gold Inc. in Kamloops, BC abgeschlossen hat. New Afton befindet sich 133 km von der Mine Elk Gold entfernt.



Das Material wurde aus der Ader 1300 in der Nähe der historischen Grube 2 gewonnen, die zuletzt von 2012 bis 2014 mit einem Durchschnittsgehalt von 16,7 g/t abgebaut wurde.



Diese erste Lieferung bedeutet laut Gold Mountain den Übergang des Unternehmens zur Cashflow- und Umsatzgenerierung.



Gemäß den Bedingungen des Erzkaufvertrags mit New Gold wird das Unternehmen auf monatlicher Basis für das gesamte gelieferte Erz bezahlt.





