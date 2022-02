Scotiabank senkt Goldpreisprognose

In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht senkte die kanadische Scotiabank ihre Goldprognose für das laufende Jahr auf durchschnittlich 1.800 USD je Unze. Als Grund dafür nennen die Analysten die Erwartung früherer und häufigerer Zinserhöhungen."Für Gold prognostizieren wir nun einen Jahresdurchschnitt von 1.800 USD/oz – 50 USD/oz weniger als zuvor – und für Silber haben wir den Mittelwert für 2022 um 0,50 USD/oz auf 24,50 USD/oz gesenkt. Trotz der Herabstufung wäre unsere Prognose für Gold im Jahr 2022 immer noch der höchste Jahresdurchschnittspreis seit mindestens 1988", heißt es in dem Bericht.Weiter erklärt die Bank, dass der Goldpreis trotz der aggressiveren Geldpolitik von einigen Faktoren profitieren dürfte: "In Anbetracht der Inflationsbeschleunigung bleibt das Zinsumfeld trotz unserer restriktiveren Ausrichtung sehr akkommodierend – unsere Prognose ist mit negativen 10-jährigen US-Realzinsen bis 2023 vereinbar. Die Marktunsicherheit dürfte ebenfalls hoch bleiben, auch wenn sie abnimmt, da wir uns weiterhin mit COVID-19 auseinandersetzen, was die Attraktivität von Edelmetallen als sicherer Hafen unterstützt."© Redaktion GoldSeiten.de