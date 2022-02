Inflation >5% - Was nun Madame Lagarde?

Gestern wurden die Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht und siehe da, die Teuerung lag bei 5,1%.Was abzusehen war, haben wir nun schwarz auf weiß. Ein dramatischer Anstieg der Verbraucherpreise in Europa und die EZB druckt Tag für Tag mehr Geld aus dem Nichts.Heute wird sich Madame Lagarde auf der EZB Sitzung äußern müssen, ob sie weiterhin gedenkt nichts zu tun oder ob die EZB vielleicht auch einmal an die Menschen denkt, die sich solche Preissteigerungen nicht mehr leisten können und ihr eigentliches Mandat der Geldwertstabilität erfüllt.Um 13:45 Uhr werden die Entscheidungen veröffentlicht, gefolgt von der Pressekonferenz um 14:30 Uhr.Gestern die ADP-Arbeitsmarktdaten in den USA, die nicht gut ausgesehen haben. Statt dem erwarteten Beschäftigungszuwachs von +207.000 Stellen schrumpfte die Anzahl auf -301.000 nach +807.000 zuvor.Auf dem FED-Watch-Tool war zu sehen, dass man die Zinserhöhungserwartungen etwas reduziert hat:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.