Meridian Mining UK Societas: Hohe Goldgehalte in Bodenproben

Meridian gestern mit einem weiteren Explorations-Update: Link Das Unternehmen hat den Trend südlich der Cabacal-Mine mit Bodenproben untersucht und hat dabei die höchsten jemals festgestellten Goldgehalte an der Oberfläche entdeckt. Mit 8,4 g/t Gold direkt an der Oberfläche und vielen weiteren deutlich erhöhten Goldgehalten wurden neue Ziele südöstlich von Cabacal definiert:Diese hohen Goldgehalte wurden rund 1,8 Kilometer südöstlich der Cabacal Mine gefunden, was auf eine Ausweitung des Trends hinweist.Dr. Adrian McArthur, CEO und President, kommentiert: "Diese jüngsten Gold-in-Boden-Ergebnisse der laufenden geochemischen Programme von Meridian bestätigen, dass unser Kupfer-Gold-Projekt Cabaçal großes Potenzial für zukünftige Entdeckungen hat. Bodenprobenergebnisse mit mehr als 1,0 g/t Gold sind ungewöhnlich, und dieses Ergebnis ist besonders ermutigend, da es sich entlang der Projektion von VMS-Einheiten mit einem Gehalt von 0,4% Kupfer und 0,6 Zink befindet.Dies alles unterstreicht die oberflächennahe Prospektivität und das Explorationspotenzial, auf das wir bei Cabaçal stoßen, wo viele Anomalien für eine weitere Evaluierung offen bleiben. Unsere Ergebnisse haben nun zwei separate historische Kupfer-Gold-Zonen miteinander verbunden, die einen großen offenen 3.500 m langen Trend innerhalb des Cabaçal-Minenkorridors bilden, der mehrere Kupfer-Gold- und Zinkvorkommen beherbergt.Wichtig ist, dass diese starken Gold-im-Boden-Ergebnisse unterstreichen, dass das spätere überlagernde Goldereignis bei Cabaçal eine starke regionale Auswirkung hatte, wobei sich die Goldanomalien entlang und über strukturelle Erweiterungen der VMS-Cu-Au-Mineralisierung erstrecken.Das Hauptaugenmerk unseres Teams vor Ort liegt auf der Mine Cabaçal mit dem laufenden 15.000m-Bohrprogramm, während unsere regionalen Programme wie C2A darauf ausgerichtet sind, die regionalen Ergebnisse zu validieren und zu erweitern, die durch die historische Investition von BP Mineral ("BP") erzielt wurden, die Aussichten innerhalb des offenen Potenzials im Cabaçal-Gürtel definierte."Gold in Bodenproben sind in der Regel mit Vorsicht zu genießen, vor allem dort, wo sonst noch nichts entdeckt wurde. Das ist hier anders.Auf Cabacal wurde früher Gold und Kupfer abgebaut und das Unternehmen hat viele historische Daten aus dieser Zeit, auch von der Exploration, die BP Minerals damals betrieben hat.Was wir hier sehen, ist die fachmännische und systematische Exploration eines kilometerlangen Trends, auf dem vermutlich mehrere VMS Vorkommen beherbergt sind.Meridian ist mein Top-Pick im Kupfer-Sektor. Das Unternehmen liefert konstant ab und allein die historische Ressource auf Cabacal würde schon ausreichen, um eine Mine zu bauen.Doch in den vergangenen Monaten hat das Unternehmen deutlich mehr gefunden, teilweise auch spektakuläre Goldgehalte, die bei einem Abbau die Kosten weiter nach unten drücken.Während Chile als Top-Kupferproduzent von der neuen Regierung in den Abgrund geführt (siehe rechts) und Peru einen ähnlichen Weg gehen wird, werden die Kupferproduzenten Ersatz suchen müssen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport