DRD Gold - Jetzt wird es aber Zeit!

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. verbleibt in einer angespannten Situation. Wie zur letzten Analyse vom 22. Dezember 2021 bemerkt, ist und bleibt das Level rund 8,00 USD wichtig. Zuletzt gab es hier einen Drop nach unten, welcher gegenwärtig wieder versucht wird umzukehren. Die Lage bleibt äußerst angespannt und so betrachten wir die einzelnen Details im Nachgang.Die Zeit läuft ab und glücklicherweise traf der Ausverkauf unter die Marke von 8,00 USD im Bereich von 7,55 USD wieder auf Nachfrage. Diese schwache Unterstützung leitet sich aus dem Frühjahr 2020 ab und konnte doch den eingangs beschriebenen Erholungsimpuls bewirken. Der Abwärtstrend ist dennoch als intakt anzusehen und somit müssen die Käufer nunmehr auftrumpfen.Eine Rückkehr über 8,15 USD wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, um im weiteren Verlauf die Widerstandszone bei 8,84 USD zu attackieren. In diesem Kontext wäre dann auch die Abwärtstrendlinie seit dem Frühjahr 2021 überwunden, sodass die weiteren Aussichten wieder erfreulicher wären. Nachfolgende Zugewinne in Richtung der runden Marke von 10,00 USD inkl. erscheinen dabei möglich.Sollten sich hingegen die Bären durchsetzen, müsste man bei einem neuen Reaktionstief unter der Unterstützung von 7,55 USD, mit einer weiteren Verkaufswelle rechnen. Die Ziele auf der Südseite wären dann bei 6,35 USD und ggf. sogar erst bei 5,60 USD zu finden. Somit wird es höchste Zeit für die Bullen, denn wie man hierbei sieht, würden sich bestätigende Reaktionstiefs in einer neuen Korrekturwelle darstellen.Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so erscheint bei einer evtl. Rückkehr über 8,15 USD eine weitere Performance zum Kreuzwiderstand bei 8,84 USD denkbar. Ein Ausbruch darüber würde die angespannte charttechnische Gesamtlage sichtlich beruhigen, sodass unter mittelfristiger Betrachtung sogar Kurssteigerungen in Richtung von 10,00 USD möglich wären.Bleibt es hingegen bei dem unverändert vorherrschenden Abwärtstrend, müsste man sich bei einem neuen Reaktionstief unterhalb von 7,55 USD, auf eine Korrekturfortsetzung einstellen. Eine Verschärfung der Situation wäre zu erwarten, sodass es zu Verlusten bis mindestens 6,35 USD oder gar 5,60 USD je Anteilsschein kommen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.