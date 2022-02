Fabled Silver Gold Corp. meldet Bonanza-Treffer mit 86,10 g/t Gold über 1,30 Meter

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

Am Mittwoch stieg die Aktie von Fabled Silver Gold Corp. um 65 Prozent, zurückzuführen auf einen hochgradigen Treffer in Bohrloch SM20-50, 21,90 Meter mit 349,21 g/t Silberäquivalent, darin ein Bonanza-Teil mit 86,10 g/t Gold über 1,30. CEO Peter Hawley interpretiert dieses Ergebnis und welche Auswirkungen es auf die aktuellen Planungen des Unternehmens hat.Peter Hawley, BSc, PGeo, Präsident & CEO, ist Mitgründer von Fabled Copper Corp., jetzt Fabled Silver Gold Corp, Gründer von Scorpio Mining Corporation (jetzt Americas Gold and Silver Corporation) und Gründer von Scorpio Gold Corp., einem Tagebau-Goldproduzenten in Nevada. Er ist außerdem Mitgründer von Niogold Resources Corp. (umbenannt in Osisko Mining). Er besitzt über 35 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche, die von der Grassroot-Exploration bis zur Entwicklung und Produktion reicht.Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen. Das Unternehmen besitzt außerdem Beteiligungen an verschiedenen Kupferprojekten im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia, die es im Wege eines Arrangement-Plans auszugliedern versucht. (Quelle: Fabled Pressemeldungen)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Dieser Beitrag stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Interviewer keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Zuschauer/Zuhörer ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Alle Informationsquellen des Interviewers (neben der interviewten Person) sind öffentlich zugänglich.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die M & M Consult UG (hb) und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten bzw. verbundenen Parteien des Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.