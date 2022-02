Goldpreis: Unterstützung bleibt gefährdet

Goldpreis Chartanalyse: Unterstützungslinie hält (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Ende Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Im großen Bild zeigt der Gold-Futures eine Korrektur vom Allzeithoch bei 2.089,2 $. Das Tief der Bewegung wurde Anfang März 2021 bei 1.673 $ erreicht. In diesem Preisbereich liegt eine stärkere Unterstützungszone.Markant stellt sich im jüngsten Verlauf die Widerstandszone um 1.840 $ dar. Im November 2021 ist ein Anlauf darüber mit einem Zwischenhoch bei 1.879 $ gescheitert. Nun musste der Kurs vom jüngsten lokalen Hoch bei 1.848 $ auch wieder deutlich abgeben und konnte sich an der grünen Unterstützungslinie fangen. Im Verlauf der vergangenen Woche hat sich der Goldpreis am Widerstandscluster der gleitenden Durchschnitte abgearbeitet und am Ende die 1.800er $ Marke zurückgewonnen.Innerhalb der breiten Seitwärtsbewegung zwischen 1.690 $ und 1.900 $ überwiegt weiterhin die trendlose Phase. Der bei 1.840 $ liegende Widerstand zeigt sich hartnäckig. An der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie könnte der Goldpreis Unterstützung für einen nächsten Kursanstieg erhalten.Dieser dürfte zunächst im Bereich der roten Widerstandslinie sein Kursziel finden. Das gezeichnete Dreieck bildet einen Korridor, in dem sich die Pendelbewegung der Preise aktuell abspielt. Ein Ausbruch aus dieser Formation kann einen stärkeren Impuls in die entsprechende Richtung ergeben.Fallende Kursen würden weiterhin am Tief aus November 2020 bei 1.767 $ Unterstützung erwarten. Sollte das Tief aus Juni 2021 fallen, wäre die Zone um 1.690 $ als Kursziel im Fokus. Die Wahrscheinlichkeit für dieses schwächere Szenario liegt weiterhin bei 35%.© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)