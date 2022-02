Thor Explorations meldet Beginn der Bohrungen auf dem Goldprojekt Douta

Das kanadische Mineralexplorationsunternehmen Thor Explorations Ltd. meldete heute den Beginn der Explorationskampagne 2022 bei dem Goldprojekt Douta im Senegal. Das Projekt umfasst die Goldlagerstätte Makosa, die derzeit eine abgeleitete Ressource von 730.000 Unzen Gold beherbergt, wie in der am 18. November 2021 veröffentlichten ersten Mineralressourcenschätzung bekannt gegeben wurde.Ein umfassendes Explorationsprogramm, das mit einer ersten Phase von 5.000 Metern Reverse-Circulation-Bohrungen beginnt, wurde entwickelt, um die Streichenausdehnung der Ressource zu erweitern, die entlang des Streichens in Richtung Norden offen bleibt.Im Laufe des Jahres 2022 zielt das Arbeitsprogramm, das weitere 25.000 Meter RC- und Diamantbohrungen umfasst, auch auf eine Aufwertung der bestehenden Ressource bei Makosa ab und testet drei vorrangige Ziele innerhalb der Lizenz.© Redaktion MinenPortal.de