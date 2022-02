Glencore plc stabil im Trend unterwegs

Quelle Chart: Guidants

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore zeigt sich weiterhin konstruktiv innerhalb des seit dem Frühjahr 2021 etablierten Aufwärtstrendkanals. Ab 2022 werden wir die Aktie nunmehr in Euro und nicht mehr, wie in früheren Jahren, in Pence notierend analysieren. Rund um 4,73 EUR bleibt die Aktie jedenfalls beständig auf Kurs, um im weiteren Jahresverlauf in Richtung der Widerstände bei 5,23 EUR bzw. 5,76 EUR zu streben. Selbst Rücksetzer bis 4,60 EUR wären problemlos vertretbar.Sollten sich möglich Gewinnmitnahmen jedoch bis unter 4,40 EUR erstrecken, könnte sich eine Welle an Verkaufsaufträgen anschließen, sodass weitere Verluste bis 4,10 bzw. 3,90 EUR nicht überraschen sollten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.