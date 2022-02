Trillium Gold kündigt Wechsel im Vorstand an

VANCOUVER, 7. Februar 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX: TGLDF) (FRA: 0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Robert Schafer im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 4. Februar 2022 mit sofortiger Wirkung von seiner Position als Non-Executive Chairman zurückgetreten ist, um sich anderen Verpflichtungen zu widmen.Russell Starr, President, CEO und Director von Trillium Gold, hat die Position des Chairman übergangsweise übernommen.Russell Starr kommentierte: "Bob war seit Juli 2020 Director des Unternehmens und hat in dieser Zeit unzählige Beiträge zum Wachstum des Unternehmens geleistet. Wir möchten ihm unseren aufrichtigen Dank für sein Engagement aussprechen, während wir Trillium Gold in eine neue Ära der Goldexploration im Red Lake Mining District führen werden."Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaurevier Red Lake in Nordontario befasst. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen das größte aussichtsreiche Grundstückspaket im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi erworben. Jüngste Beispiele dafür sind der Erwerb des Grundstücks Willis südwestlich des Newman Todd-Komplexes und angrenzend an diesen sowie eine endgültige Vereinbarung, die dem Unternehmen die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil des Confederation Lake Greenstone Belt mit einer Länge von mehr als 100 km verleiht. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, sowie in den Gebieten Matagami und Chibougamau in Quebec beteiligt.Im Namen des Verwaltungsrats Trillium Gold Mines Inc. Russell Starr
Vorsitzender, Präsident und CEO

Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations 