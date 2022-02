Wells Fargo: Goldpreis von 2.100 Dollar bis Jahresende möglich

Gold könnte sich von einem der schlechtesten Assets des letzten Jahres in eines der besten im Jahr 2022 entwickeln, wenn einige Hindernisse überwunden werden, meint Wells Fargo laut Kitco News . Nachdem es das Jahr eher schlecht als recht beendet hat, scheint Gold nun für eine Breakout-Rally auf neue Rekordhochs bereit zu sein, erklärte die Bank in einer aktualisierten Goldpreisprognose."Im Jahr 2021 waren einige Gegenwinde für Gold im Spiel, unter anderem auch eine Risikorally mit wenig Volatilität, ein stärkerer US-Dollar und Realzinsen, die ihren Boden fanden", erklärte Austin Pickle, Investmentstratege bei Wells Fargo. "Zu diesem Berg könnte man noch Inflation, von der über den Großteil des Jahres angenommen wurde, sie wäre vorübergehend, steigende Kryptowährungspreise und zunehmend optimistische Investoren sowie Wirtschaftsprognosen hinzurechnen."Es gäbe Anzeichen dafür, dass die Erträge von Risikoassets in diesem Jahr eingeschränkt bleiben, da der US-Aktienmarkt deutlich achtsamer wirkt. Außerdem soll der Dollardruck auf Gold 2022 nachlassen. Diese makroökonomischen Veränderungen sollen die Goldkäufe ankurbeln; Wells Fargo geht von einem Goldpreis von 2.000 Dollar bis 2.100 Dollar bis Jahresende aus."Risiko bleibt, einschließlich der Möglichkeit höherer Zinsen. Doch sollte Gold das technische und psychologisch wichtige Niveau von 1.900 Dollar je Unze durchbrechen, erwarten wir, dass 2022 ein sehr gutes Jahr für Gold wird", so Pickle.© Redaktion GoldSeiten.de