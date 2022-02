Absicherung vor dem Rückgang und Niedergang einer Währung

"Lenin hatte sicherlich Recht. Es gibt kein subtileres, kein sichereres Mittel, die bestehende Grundlage der Gesellschaft umzustürzen, als die Währung zu entwerten. Der Prozess setzt alle verborgenen Kräfte des ökonomischen Gesetzes auf der Seite der Zerstörung ein, und zwar auf eine Art und Weise, die kein Mensch unter einer Million in der Lage ist zu diagnostizieren." - John Maynard Keynes, Die wirtschaftlichen Folgen des Friedens (1919)

(Anmerkung des Autors: Wir haben diese Rezension von Jack Whytes Roman "The Burning Stone" erstmals vor fast zwei Jahren, im März 2020, veröffentlicht. Da die Inflation nun wieder in den Vordergrund der Anlegerinteressen rückt, hielten wir es für angebracht, sie hier für unsere neuen Leser und diejenigen, die sie vielleicht verpasst haben, erneut zu veröffentlichen. Die Geschichte dürfte Ihr Interesse wecken. Die Botschaft, die Whyte über das Sparen, den Wert des Geldes und die Inflation vermittelt, ist zeitlos).Manchmal vergessen wir, dass Inflation eher ein Prozess als ein Ereignis ist. Eines der bekanntesten Beispiele für dieses Axiom ist die fast zwei Jahrhunderte andauernde Entwertung des römischen Silberdenars - eine inflationäre Episode, die Jack Whyte, ein Autor historischer Romane, in seinem Roman "The Burning Stone" gekonnt aufgreift."The Burning Stone" spielt in Großbritannien im vierten Jahrhundert nach Christus während der römischen Besatzung und ist eine Vorgeschichte zu Whytes fesselnder, sieben Bücher umfassender Serie über König Artus - "The Camulod Chronicles". In der gesamten Reihe stellt Whyte den Aufstieg von Artus' Camelot dem Niedergang Roms gegenüber. Diese besondere Geschichte wird aus der Sicht eines jungen Römers erzählt, der aus einer wohlhabenden Familie mit Bankgeschäften, politischen und militärischen Interessen stammt und nach Britannien flieht, nachdem seine unmittelbare Familie aus Gründen ermordet wurde, die für den größten Teil des Romans ein Geheimnis bleiben.Nach einer Reihe schicksalhafter Ereignisse, in die seine zukünftige Frau verwickelt ist, wird er Schmied und fertigt Schwerter von höchster Qualität. Auch wenn er das Leben eines Handwerkers und Unternehmers führt, hält er Kontakt zum römischen Militär in Britannien und ordnet seine Angelegenheiten als römischer Bürger im Ausland, der sich jedoch nicht zu erkennen geben will. Eines Tages erhält der junge Schmied Quintus Publius Varrus eine Schriftrolle von seinem Onkel, einem Admiral der römischen Marine, in der ihm mitgeteilt wird, dass er in naher Zukunft eine wichtige Lieferung vom Kontinent zu erwarten hat.An dieser Stelle wendet sich Whyte der Geldwirtschaft zu und gibt einen aufschlussreichen Kommentar zur Entwertung der römischen Währung ab, die ein Symptom, wenn nicht gar ein Katalysator für den endgültigen Untergang des Reiches war. Der Inflationsprozess erstreckte sich über die Regierungszeit mehrerer Kaiser und dauerte mehr als zwei Jahrhunderte an (siehe Grafik unten). Diejenigen römischen Bürger, die die Weisheit besaßen, sich gegen diesen Prozess abzusichern, konnten ihren Wohlstand bewahren und ausbauen - diejenigen, die dies nicht taten, litten unter den schwächenden Auswirkungen der daraus resultierenden Inflation.Nach Whytes Erzählung gehörte Varrus' Großvater, ein Berater des Kaisers Diokletian und durch Heirat Mitglied der sehr wohlhabenden Bankiersfamilie Seneca, zu denjenigen, die sich für die Anhäufung von Goldmünzen entschieden, um sich gegen die fortschreitende Entwertung des Silberdenars abzusichern.* Als Varrus die Sendung seines Onkels öffnet, findet er darin einen sehr großen Hort römischer kaiserlicher Goldmünzen und einen Brief, in dem die Beweggründe seines Großvaters für die Anhäufung beschrieben sind."Zu seinen Helden", schreibt der Onkel, "gehörten Giganten wie Cincinnatus und Cato der Ältere, die beide für ihre unerschütterliche Loyalität, Integrität und bürgerliche Pflicht verehrt wurden. Auf humorvolle Weise und mit echter Ironie misstraute er Banken und Bankiers - was vielleicht nicht überrascht, wenn man bedenkt, dass er in die reichste Bankiersfamilie Roms einheiratete... Entsprechend diesem Misstrauen hortete er sein Geld eifrig und hielt dessen Verbleib unbekannt.""In der Kiste befinden sich fünftausend Aureii", fährt er fort, "die ältesten stammen aus der Zeit von Octavian, Caesar Augustus, und die jüngsten, in der vierten Stufe abwärts, wurden während der Herrschaft von Marcus Aurelius geprägt. Nach dieser Zeit sank der Wert des Aureus von Jahr zu Jahr, da der innere Wert durch skrupellose Spekulanten herabgesetzt wurde, so dass Ihr Großvater sich weigerte, mit irgendetwas zu handeln, das jünger war als die Prägungen des Marcus Aurelius.""Die unterste Schicht der Münzen jedoch", so schließt er seine Beschreibung des Inhalts der Truhe, "enthält nichts als goldene Solidi, die zu Lebzeiten Diokletians geprägt wurden. Da kann es keine Täuschung geben. Der Solidus ist aus reinem Gold geprägt, und obwohl nur wenige Exemplare ausgegeben wurden, kann es keinen Zweifel an ihrer realen Gültigkeit geben, und mein Vater schätzte sie sehr. Diese Schicht enthält eintausend Diokletian-Solidi. Es gibt keine wertvollere Münze, und ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, der von sich behaupten kann, tausend echte Diokletian-Solidi zu besitzen, außer dir. Jede der anderen Münzen in der Kiste könnte von einem aufmerksamen Händler das Zehnfache ihres Nennwerts bekommen."Und so kommt es, dass nach Whytes Erzählung zur Zeit des Niedergangs Roms großer Reichtum von einer Generation auf die nächste übertragen wurde...