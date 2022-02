Klimapolitik hat zu hohen Frachtraten beigetragen. Jetzt wollen einige Leute nicht, dass die Containerunternehmen davon profitieren

Im Januar 2020 trat eine wenig bekannte Vorschrift in Kraft, die heute die Art des Kraftstoffs regelt, den Seeschiffe verwenden dürfen. Die von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) der Vereinten Nationen ausgearbeitete Vorschrift, die als IMO 2020 bekannt ist, begrenzt den Schwefelgehalt im Treibstoff von Schiffen auf 0,5% und liegt damit deutlich unter dem bisherigen Grenzwert von 3,5%.Obwohl Schwefel nicht als direktes "Treibhausgas" wie Kohlendioxid und Methan gilt, kann er zur Bildung von Aerosolen beitragen, von denen man annimmt, dass sie das Klima der Erde beeinflussen. (Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht daran, dass die USA 1978 aus Sorge um das Ozon die Verwendung von Aerosoldosen mit Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) verboten haben).Gemäß IMO 2020 dürfen Schiffe nur dann schmutzigeren Bunkertreibstoff verwenden, wenn sie einen "Rieselturm" zur Gasreinigung installiert haben, aber diese Abgasreinigungssysteme sind nicht billig. Je nach Alter des Schiffes können sie zwischen 2 und 6 Millionen Dollar pro Schiff kosten. In diesem Preis sind die Opportunitätskosten nicht berücksichtigt, die entstehen, wenn ein Schiff während der Installation des Rieselturms nicht in Betrieb ist, ganz zu schweigen von der laufenden Wartung und dem Aufwand für die Entsorgung der Abfallchemikalien, die letztlich ohnehin auf einer Deponie landen.Dennoch entscheiden sich viele Frachtschifffahrtsunternehmen für die Rieseltürme, um nicht die teureren 0,5%igen Chemikalien kaufen zu müssen. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration (EIA) beträgt der Preisunterschied zwischen Heizöl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO) und Heizöl mit hohem Schwefelgehalt (HSFO) derzeit 20 Dollar je Barrel, ein nicht unbedeutender Betrag. Wenn man bedenkt, dass ein typisches Schiff der Panamax-Klasse bis zu 2 Millionen Gallonen Treibstoff fassen kann, summieren sich diese zusätzlichen 20 Dollar wirklich.Der Grund, warum ich Ihnen dies mitteile, ist, dass, wie so oft, die Absichten der politischen Entscheidungsträger zwar gut sein mögen, es aber immer unbeabsichtigte Folgen gibt - einschließlich zusätzlicher Kosten, die an die Kunden und schließlich die Verbraucher weitergegeben werden. Ich glaube, dass die IMO 2020 dazu beigetragen hat, dass die Frachtraten seit über einem Jahr auf einem hohen Niveau geblieben sind. Weitere Faktoren sind die Pandemie, die Abriegelung von Ländern, die gestiegene Nachfrage der Verbraucher nach Waren und der anhaltende Mangel an Halbleiterchips.