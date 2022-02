Die Instrumentalisierung der Wirtschaftswissenschaften

Das Fachgebiet der Wirtschaftswissenschaften hat eine lange und oft sehr peinliche Geschichte absurder Theorien, eklatant falscher Annahmen und Hypothesen, absolut falscher Vorhersagen und völlig vermeidbarer politischer Fehlentscheidungen aufzuweisen; einige von ihnen sind urkomisch, die meisten sind katastrophal, einige buchstäblich mörderisch.Wie so oft, wenn sich auf "Experten" und Akademiker verlassen wird, die vorgeben sollen, was das Beste für alle anderen ist und wie sich ein Mensch verhalten sollte, auch wenn er das eigentlich gar nicht will, scheinen Selbstüberschätzung und eine gehörige Portion Hybris der Grund des Problems zu sein. Es scheint, als habe die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte nie unter einem Mangel an rechthaberischen, arroganten und stark anmaßenden Kandidaten für diese Posten gelitten. Aber wer sonst würde sich für einen Job bewerben, für den Bescheidenheit eine disqualifizierende Eigenschaft ist?Seit ihren Anfängen hat die Wirtschaftswissenschaft viel getan, um ihren bedauerlichen, aber treffenden Spitznamen "die düstere Wissenschaft" zu verdienen. Tatsächlich können wir bis zum Römischen Reich zurückblicken und die frühen "Volkswirtschaftler" finden, die es durch die Korruption der Währung und die Unterdrückung des freien Handels und der wirtschaftlichen Freiheit zu Fall brachten.Im Laufe der Jahrhunderte haben sich auch andere akademische und wissenschaftliche Disziplinen rasant weiterentwickelt. Medizin, Ingenieurwesen, Mathematik, Physik und Chemie verbesserten das Leben der Menschen unermesslich, verhinderten unnötigen Tod und unnötiges Leid, brachten beispiellosen Wohlstand, erleichterten den Frieden und die Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen und bildeten das Gerüst für alle Privilegien und die Lebensqualität, die wir heute genießen.Die Wirtschaft hingegen kann keinen solchen Erfolg oder ähnlich bedeutsamen positiven Beitrag für die Menschheit vorweisen. Und der Grund dafür ist eigentlich recht simpel: Von ihren Anfängen bis heute wurde die Wirtschaftswissenschaft vom politischen Establishment als Geisel genommen, sie wurde korrumpiert und vereinnahmt, und die wissenschaftliche Methode, die eigentlich ihr Kernstück sein sollte, wurde längst durch verzerrte Annahmen, voreingenommene Methoden und pseudowissenschaftliche Manöver ersetzt.Sie war ein Instrument, um ein vorab bestimmtes Ziel zu erreichen, was buchstäblich das genaue Gegenteil dessen ist, wie Wissenschaft funktionieren sollte. Theorien sollen durch intensives Testen von Hypothesen entstehen, und es wird erwartet, dass sie entkräftet werden, sobald gegenteilige Beweise auftauchen. Die Art und Weise, wie die Wirtschaftswissenschaften funktionieren, insbesondere im letzten Jahrhundert, ist viel bequemer als das. Man beginnt einfach mit der Schlussfolgerung, die man erreichen möchte, und wählt dann einfach die Beweise aus, die dazu passen, während man alles andere verwirft.Es liegt auf der Hand, dass die Natur und die praktischen Anwendungen dieses Fachgebiets dieser Art von Korruption äußerst zuträglich sind. Meistens sind die Auswirkungen für die Öffentlichkeit nur indirekt spürbar, und es dauert oft eine Weile, bis sie sichtbar werden. Würde man versuchen, eine Brücke zu bauen oder eine Operation am offenen Herzen durchzuführen, ausgestattet mit Wissen, das auf denselben Studien- und Forschungsgrundsätzen beruht, wären die Probleme ziemlich offensichtlich, und das auch ziemlich schnell.Das bedeutet natürlich nicht, dass die Quacksalberei der Wirtschaftswissenschaften harmlos ist. Im Gegenteil, es gibt unzählige Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, die zeigen, wie gefährlich sie sein kann. In so vielen Fällen hätten die ursprünglichen Ideen und Theorien aus diesem Bereich einfach nur dumm geklungen, aber die politischen Aktionen, die sie ermöglichten und rechtfertigten, waren nichts dergleichen.Die kommunistischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit liegen am äußersten Rand des Spektrums, und leider vergessen die meisten Bürger heute, dass es jedes Mal perverse Wirtschaftstheorien waren, die der Grausamkeit zugrunde lagen. Vom "Großen Sprung nach vorn" über Pol Pots Agenda bis hin zum Sowjetsystem wurden "wirtschaftlicher Fortschritt" und "Wohlstand für alle" stets als Rechtfertigung für die Ermordung und systematische Ausrottung von Millionen von Menschen herangezogen.Sicherlich weniger extrem, aber nicht weniger tückisch sind die realen Auswirkungen und Welleneffekte der politischen Umarmung des Keynesianismus. Der Boom-Bust-Zyklus, das System des "Vetternkapitalismus" und die obszöne Machtkonzentration in den Händen einiger weniger - und das alles in Friedenszeiten und in so genannten "demokratischen" und "liberalen" Gesellschaften - haben im Westen immenses Leid verursacht, insbesondere für die armen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen, und stehen immer noch im Mittelpunkt der grundlegenden Probleme unseres modernen Wirtschafts-, Finanz- und Währungssystems.Dem Durchschnittsbürger, dem Sparer oder sogar vielen erfahrenen Anlegern mögen die Kerngedanken und Prinzipien der Modernen Geldtheorie (MMT) völlig absurd erscheinen. Die Vorstellung, dass Defizite keine Rolle spielen oder die Annahme, dass eine entwickelte Nation niemals bankrott gehen kann, weil sie einfach mehr Geld drucken kann, um ihre Rechnungen zu bezahlen, sind für die meisten normalen Menschen einfach nur absurd. Nicht jedoch für Akademiker oder ihre politischen Kollegen, die seit langem auf eine "Theorie" wie diese gewartet haben, um ihre langjährige Agenda des Gelddruckens und Ausgebens zu rechtfertigen und zu unterstützen, um ihre Stimmen zu sichern.Unsinnige Ideen wie MMT sind zudem für diejenigen nicht allzu schockierend, die die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften verfolgt oder besser noch aus der Ferne beobachtet haben. Vor diesem Hintergrund sind solche Absurditäten nicht nur nicht überraschend, sondern waren sogar unvermeidlich.Die Verhaltensökonomik hat in den letzten zehn Jahren einen geradezu kometenhaften Aufstieg erlebt, unterstützt durch Nobelpreise und eine Vielzahl von Mainstream- oder "Pop-Wirtschaftsbüchern", die die Kernideen dieses Teilgebiets weit und breit verbreiten. Der wichtigste "Anspruch auf Ruhm" dieses Wirtschaftszweigs ist die Vorstellung, dass Menschen irrationale Wesen sind, die von unzähligen kognitiven Verzerrungen geplagt und von ihren Emotionen gesteuert werden.Die Faszination dieser Denkweise, zumindest für akademische Kollegen, lag in der Tatsache, dass sie in direktem und scharfem Widerspruch zu der Art und Weise stand, wie Ökonomen früher über menschliche Entscheidungen dachten.Vor dem Aufkommen der Verhaltensökonomik wurden die Menschen als "rationale Wirtschaftsakteure" betrachtet, als perfekte Rechenmaschinen, die mit all ihren Handlungen und Vorhaben stets versuchen, eine Art "objektiven Wert" zu maximieren. Sie waren daher die idealen Exemplare für alle Arten von Modellen und Vorhersagen. Man konnte sich auch darauf verlassen, dass sie wie vorprogrammierte Roboter agierten und unter den gleichen Bedingungen die gleiche Entscheidung trafen wie ihr Nachbar.Natürlich wissen wir inzwischen sehr gut, dass dies nicht falscher sein könnte. Jeder Mensch bewertet die Dinge anders, und so etwas wie einen "objektiven Wert" gibt es nicht. Wenn es so etwas gäbe, würden zentralisierte Volkswirtschaften am besten funktionieren: Ein Haufen von Bürokraten und Erbsenzählern könnte sicherlich eine Umfrage durchführen und den "objektiven" Preis für alles ermitteln und dann einfach verbieten, für alles, vom Haus bis zur Banane, einen Penny mehr oder weniger zu verlangen.Nebenbei bemerkt: So lächerlich naiv dieses Szenario auch klingen mag, es ist genau das, worum es bei Preiskontrollen geht, und es gibt sie in der einen oder anderen Form immer noch, nicht nur in Entwicklungsländern oder notleidenden Volkswirtschaften, sondern auch in den meisten westlichen Ländern.Es ist daher offensichtlich, warum das Widersprechen der Verhaltensökonomik gegen diese kindische und vereinfachende Weltsicht in der Wissenschaft als frischer Wind angesehen wurde. Und um fair zu sein: Die meisten "Gründerväter" dieses neuen Zweigs haben tatsächlich einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet, wie wir über wirtschaftliche Entscheidungen denken.Die Arbeiten des Nobelpreisträgers Daniel Kahneman beispielsweise boten beispiellose Einblicke in die menschliche Psyche und deckten viele der inhärenten Verzerrungen auf, derer sich alle Bürger, insbesondere aber Investoren, bewusst sein müssen. Experimente zur Zeitpräferenz, zur Risikotoleranz und zum individuellen Glücksempfinden brachten sehr interessante neue Aspekte ans Licht und lösten wichtige Debatten über Spar- und Ausgabenentscheidungen, verschiedene Anlagestrategien und Risikoprofile aus.Im kommenden zweiten Teil werden wir uns mit der Art und Weise befassen, wie die Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen korrumpiert werden, um politischen Zwecken zu dienen, sowie mit den weitreichenden Folgen dieses Trends.So interessant diese Experimente und Beobachtungen auch sein mögen, so sind sie doch das Ergebnis spezifischer Parameter in einem bestimmten Umfeld und einer Umgebung, die nicht mit dem wahren Leben vergleichbar ist. Seriöse und ehrliche Verhaltensvolkswirtschaftler sind sich dessen bewusst und geben dies auch offen zu. Nur weil es ein Experiment gab, bei dem 12 Universitätsstudenten sich dafür entschieden haben, lieber heute eine Schokolade zu bekommen als morgen zwei, kann man daraus nicht ableiten, dass das ganze Land ein öffentliches Rentensystem und eine zentrale Behörde zu dessen Überwachung braucht, da die Bürger offensichtlich nicht in der Lage sind, zu sparen.Da seriöse und ehrliche Akademiker in der Regel im Schatten ihrer Kollegen stehen, die entweder politische Ambitionen oder ein Übermaß an Eitelkeit haben, ist das Verdrehen von Fakten und Zahlen, das Herauspicken bestimmter Studien und die falsche Darstellung tatsächlicher Ergebnisse ein zunehmend gefährliches Problem. Angesichts der Anziehungskraft und Zugänglichkeit pseudowissenschaftlicher Behauptungen ist dies eine noch bedrohlichere Gefahr. Es gibt sehr reale, völlig legitime und faszinierende Experimente, die als "Stückchen Wahrheit" für die meisten dieser falschen Behauptungen herangezogen werden können.So gibt es zum Beispiel einige sehr klug konzipierte Tests und Experimente, die unsere "Verlustaversion" beweisen, also die Annahme, dass uns der Verlust eines Geldbetrags mehr schmerzt als der Gewinn desselben Betrags uns erfreut. Ebenso gibt es Experimente, die zeigen, wie widersinnig wir auf steigende Verluste reagieren können, oder wie wir "gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen".Auf den ersten Blick mag dies widersprüchlich erscheinen, aber man darf nicht vergessen, dass der Kontext entscheidend ist. Diese Erkenntnisse sind komplett abhängig von den spezifischen Umständen des jeweiligen Experiments, und aus diesem Grund können beide zutreffen. Darum können sie auch nicht verallgemeinert werden und schon gar nicht als Argumente für politische Maßnahmen verwendet werden, die ganze Nationen betreffen.Darüber hinaus ist die Annahme, dass Emotionen wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen, durchaus richtig, wenn auch ein wenig zu selbstverständlich. Das Problem mit der Verhaltensökonomik, oder besser gesagt, mit der Vereinnahmung und Politisierung der Verhaltensökonomik, ist die Verdrehung dieser Idee zu der verzerrten Vorstellung, dass menschliche Entscheidungen ausschließlich von unseren flüchtigen emotionalen Zuständen bestimmt werden, die durch unsere fehlerhaften Gehirne getrübt und durch unsere unzähligen Befangenheiten behindert werden.In dieser Version der Realität sind wir keine perfekten Maschinen, wir sind alle Kinder. In dieser Version der Realität ist der ganze Planet von wankelmütigen, launischen, unzuverlässigen, naiven und extrem verletzlichen Kleinkindern bevölkert, die alle dringend ein Kindermädchen brauchen.Die politischen Auswirkungen dieses Wirtschaftsansatzes sind ebenso klar wie unwiderstehlich für jeden zentralen Entscheidungsträger. Wenn man keinem Wähler, Sparer und Steuerzahler zutrauen kann, selbst Entscheidungen zu treffen, weil er von Natur aus dazu nicht in der Lage ist, dann ist es nicht nur notwendig, sondern auch freundlich, diese Entscheidungen für ihn zu treffen. In der Tat wurde genau dieser Gedanke, leicht abgewandelt und umbenannt, verwendet, um die Unterstützung der Bevölkerung für Maßnahmen wie die "Sündensteuer" zu gewinnen.Bis heute ist der durchschnittliche Wähler dafür, dass seine Regierung Dinge wie Tabak, Alkohol oder Glücksspiel massiv besteuert, weil diese Dinge "schlecht für einen sind", und da seine Mitbürger das nicht erkennen können, sollten sie gezwungen werden, eine Strafe zu zahlen.Aber das Problem geht noch viel weiter. Der scheinbar unaufhaltsame Trend, die Wirtschaftswissenschaften mit der Psychologie, der Soziologie und den politischen "Wissenschaften" zu verschmelzen, sorgt nicht nur dafür, dass Logik, sachliche Argumentation und praktischer Nutzen niemals Teil der "düsteren Wissenschaft" sein werden, sondern garantiert auch, dass dieses gesamte Studiengebiet, oder zumindest seine Hauptströmung und "respektablen" akademischen Kreise, nie mehr sein werden als ein weiteres Propagandawerkzeug in den Händen derjenigen, die gerade an der Macht sind.Der Versuch, menschliche Entscheidungen zu psychoanalysieren und sie je nach den angenommenen Beweggründen unterschiedlich zu gewichten, oder der Versuch, die Gründe für jede Entscheidung zu ermitteln und zu "benoten", anstatt die Entscheidung selbst aufzuzeichnen und zu bewerten, mögen fantastische Themen für eine Dinnerparty oder sogar die Dissertation eines Psychologieabsolventen sein, aber sie gehören nicht zur Aufgabenbeschreibung eines Wirtschaftswissenschaftlers. Wenn man zulässt, dass spekulative Argumente und moralische Urteile die Untersuchung wirtschaftlicher Handlungen beeinflussen, begibt man sich auf eine sehr dünnes Eis.Oder wie Murray N. Rothbard es ausdrückte: "Die Ziele eines Menschen können 'egoistisch' oder 'altruistisch', 'kultiviert' oder 'vulgär' sein. Sie können den Genuss von 'materiellen Gütern' und Annehmlichkeiten in den Vordergrund stellen, oder sie können das asketische Leben hervorheben. Die Ökonomie befasst sich nicht mit ihrem Inhalt, und ihre Gesetze gelten unabhängig von der Art dieser Ziele, während sich die Psychologie und die Ethik mit dem Inhalt der menschlichen Ziele befassen; sie fragen, warum der Mensch solche und solche Ziele wählt, oder welche Ziele der Mensch schätzen sollte."Und genau darin liegt die noch größere Gefahr, die sich erst in den letzten Jahren abzuzeichnen beginnt. Es ist eine Sache, wenn eine Regierung ihre Eingriffe und die Unterdrückung der finanziellen Freiheit mit der Behauptung rechtfertigt, dies sei "das Beste für Sie"; diese Art von Paternalismus kennen wir schon seit Jahrzehnten gut.Es ist jedoch eine ganz andere Sache, diese wirtschaftliche "Logik" noch einen Schritt weiter zu treiben und sie zu einer Waffe zu machen, indem man behauptet, dass die Maßnahmen der Regierung nicht dazu da sind, um zu "schützen", sondern um die "Unmoralischen", die "Egoisten" und die "Gefährlichen" unter uns zu bestrafen, oder noch besser, um zu verhindern, dass diese Verhaltensweisen und Eigenschaften überhaupt aufkommen.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 07.02.2022 auf www.proaurum.ch und Teil 2 am 07.02.2022 auf www.claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.