Palladium zeigte Stärke, was kommt jetzt?

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetalls Palladium zeigte sich unlängst mit einer hochgradig dynamischen Entwicklung. Dabei schossen die Notierungen zunächst im Dezember des letzten Jahres um >32% gen Norden, um nach kleinerer Konsolidierung direkt im Januar nochmals >35% nachzulegen. Dabei wurde der wichtige Kreuzwiderstand bei 2.434 USD touchiert, von welchem ausgehend erneut eine Konsolidierung begann. Bleibt Palladium dabei über 2.168 USD, könnte in Kürze eine erneute Attacke auf das Level von 2.434 USD erfolgen. Oberhalb dessen wäre weiteres Potenzial bis zum Bereich rund um 2.840 USD.Ein Rückgang unter 2.100 USD würde die aktuell konstruktive Lage hingegen eintrüben, sodass in diesem Fall eher mit weiteren Verlusten bis mindestens 1.830 USD gerechnet werden sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.