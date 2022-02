US-Inflationsdaten erwartet; geopolitische Spannungen bleiben bestehen

Der Goldpreis war am Donnerstagmorgen in Asien leicht rückläufig, hielt sich jedoch innerhalb einer engen Spanne, berichtet Investing.com . Investoren erwarten nun unter anderem die neusten US-Inflationsdaten, die weitere Hinweise auf die Timeline der Federal Reserve für geldpolitische Straffung geben könnten.Die Fed-Funds-Futurestraders preisen nun bereits bis Dezember 2022 mehr als fünf Zinserhöhungen um 25 Basispunkte ein, wobei eine 27% Wahrscheinlichkeit bestehe, dass die erste Zinserhöhung im März um 50 Basispunkte erfolgen soll. Die Fed wird jedoch schneller als in der Vergangenheit reagieren müssen, um Akkommodation und milde Inflation weit über dem Ziel zu entfernen. Es mag jedoch nicht notwendig sein, die Erhöhungen mit 50 Basispunkten im März zu beginnen, so Vorsitzende der Cleveland Fed Loretta Mester.Währenddessen bleiben weiterhin geopolitische Spannungen in Osteuropa bestehen, nachdem Russland seine militärische Macht entlang der Grenzen zur Ukraine und Weißrussland erhöht hat, so warnte das US-Pentagon. Auch wenn die Ukraine glaubt, dass der Showdown zwischen den westlichen Mächten und Russland mit Diplomatie gelöst werden kann, bestehen bereits Gründe für Sanktionen gegen Russland, meinte der Außenminister des Landes, Dmytro Kuleba.© Redaktion GoldSeiten.de