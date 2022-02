Staatliche Reservefonds sind in gefährlichem Maße der Inflation ausgesetzt

Die jüngste Explosion der Inflationsraten, die durch ausufernde schuldenfinanzierte Bundesausgaben und das Gelddrucken der US-Notenbank verursacht wurde, hat bei den Gesetzgebern der Bundesstaaten ein erneutes Interesse an der Rolle von Gold und Silber bei der Absicherung gegen systemische Risiken geweckt. Angesichts der wachsenden Besorgnis über finanzielle Verschuldung, Zahlungsausfälle, Volatilität und eine Erosion der Kaufkraft des "Dollar" der US-Notenbank schlossen sich Ohio, Arkansas, West Virginia, Wyoming, Louisiana und Arizona kürzlich Dutzenden anderer Bundesstaaten an, die Steuerstrafen für den Kauf, den Verkauf und den Besitz von Gold und Silber abschafften. In der Zwischenzeit erwägen mehrere Bundesstaaten eine Zuweisung von Staatsgeldern an die monetären Metalle - eine Möglichkeit, ihre Investitionen in festverzinsliche und andere inflationsanfällige Vermögenswerte abzusichern.Ohio ist vor kurzem Texas gefolgt und hat einen Goldanteil von 3% bis 5% in seinen öffentlichen Renten eingeführt, und New Hampshire, Oklahoma, Wyoming und Idaho prüfen derzeit Gesetze, die es den Schatzmeistern der Bundesstaaten erlauben, Gold und Silber als Reserven zu halten. In Oklahoma und Idaho beispielsweise verwalten die Schatzmeister der Bundesstaaten jeweils 10 Milliarden Dollar an Steuergeldern, deren Wert durch negative Realzinsen rapide abschmilzt. Das liegt daran, dass diese beiden Staaten - wie die meisten Staaten - fast ausschließlich in niedrig verzinste Schuldpapiere investiert haben, z. B. in US-Staatsanleihen, Geldmarktfonds, Unternehmensanleihen, Pensionsgeschäfte und andere auf Dollar lautende Schuldtitel.Umfangreiche Bestände an Schuldverschreibungen sind mit einem Gegenparteirisiko und niedrigen nominalen Renditen verbunden. Bei einer Inflationsrate von derzeit 7% (mindestens) ist die reale Rendite für die Steuerzahler stark negativ, vielleicht sogar mehr als 5% negativ. Ein Reservefonds mit dem Ziel, den Wert des Kapitals zu erhalten, sollte eine Zuweisung zu dem Geld enthalten, das den Staaten in Artikel 1, Abschnitt 10 der US-Verfassung vorgeschrieben ist, d.h. Gold und Silber.Die monetären Metalle tragen dazu bei, die Kaufkraft mittel- bis längerfristig zu erhalten, und weisen eine geringe Korrelation zu anderen Vermögenswerten auf, was eine wichtige Diversifizierung und finanzielle Absicherung darstellt. Gold und Silber sind liquide, werden rund um die Uhr zum vollen Marktwert gehandelt und leiden nicht unter negativen Zinssätzen. Die finanzielle Sicherheit, die Edelmetalle bieten, ist einer der Gründe dafür, dass Zentralbanken auf der ganzen Welt sie in ihren Bilanzen halten (Russland, China, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Serbien und Thailand haben ihre Bestände in den letzten Monaten aufgestockt).Die Gesetzentwürfe Idaho House Bill 522 (eingebracht von Repräsentant Ron Nate, der einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften besitzt) und Oklahoma House Bill 3681 (eingebracht von Repräsentant Sean Roberts) würden es dem Schatzmeister erlauben - aber nicht vorschreiben - einen Teil der Gelder in den monetären Metallen zu halten, um sich gegen die Risiken von Inflation, Finanzturbulenzen und Schuldenausfall abzusichern und gleichzeitig potenzielle Kapitalgewinne zu sichern. Die neuen Befugnisse der Schatzmeister würden sich darauf beschränken, Gold und Silber direkt und ohne die Gegenparteirisiken zu halten, die mit praktisch allen anderen staatlichen Beständen verbunden sind.Aus diesem Grund ermächtigen die Gesetzentwürfe aus Idaho und Oklahoma die Schatzmeister nicht, in elektronische Instrumente, Terminkontrakte oder andere Gold- und Silberderivate zu investieren. Die Befugnis beschränkt sich auf physisches Gold und Silber, das sich direkt im Besitz des Staates befindet, versichert und unbelastet ist und in einer sicheren Verwahrung gelagert wird. Es ist so klug wie eh und je, den Staatskassen Optionen zur Absicherung gegen die sich beschleunigende Inflation zur Verfügung zu stellen, die den Sparern, Lohnempfängern, Rentnern und den Staaten selbst von kurzsichtigen Politikern und Zentralbankern in Washington, D.C. aufgezwungen wurde. Die Staaten werden wahrscheinlich einen hohen Preis zahlen, wenn sie nicht in Gold und Silber diversifizieren. Die Inflation ist das Streichholz, das die großen Haufen negativ verzinster Schuldpapiere der Staaten in Brand zu setzen droht.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 8. Februar 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.