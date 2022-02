Kinross Gold mit Bodenbildung?

Quelle Chart: Guidants

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. wurde im vergangenen Jahr, konkret am 28. September, im Kontext des unveränderten Abwärtstrends analysiert. Nach zwischenzeitlicher Erholung korrigierte die Aktie zum Ausklang des Jahres 2021 nochmals stark, um seither eine Art von Bodenbildung zu vollziehen. Noch kann keine Entwarnung gegeben werden, jedoch der Blick lohnt und somit auf zum Fazit im Nachgang.Aktuell ringt die Aktie mit dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA – aktuell bei 5,65 USD) und dürfte, aufgrund der heute 14:30 Uhr veröffentlichten Inflationsdaten, ggf. wieder/weiter zurücksetzen. Im Bereich von 5,22 bis 5,40 USD hat sich jedoch eine Nachfragezone etabliert, welche seit Ende des letzten Jahres ihre Relevanz besitzt. Folglich könnten nochmalige Notierungen in diesen Bereich für einen Neu-/Wiedereinstieg interessant sein. Solang nämlich diese Unterstützungszone verteidigt werden kann, bestehen durchaus Chancen auf einen Lauf in Richtung 6,00 bzw. 6,30 USD. Allerdings selbst dann lediglich die obere Abwärtstrendkanallinie einem Test unterzogen werden dürfte. Dementsprechend wäre rund um 6,30 USD genau darauf zu achten, ob sich nicht doch wieder dort verstärkte Gewinnmitnahmen zeigen, um den übergeordneten Abwärtstrend zu reaktivieren. Sollte hingegen ein erneuter Rücklauf nicht im genannten Bereich aufgefangen werden können, so wäre insbesondere unterhalb von 5,10 USD mit einer Fortsetzung der generell übergeordnet unverändert intakten Abwärtsbewegung zu rechnen. Als nächstes Korrekturziel wäre dann das Niveau von 4,51 USD zu benennen, bevor bei anhaltender Kursschwäche sogar Notierungen von 3,90 USD auf den Kurszettel rücken könnten. Spätestens dort sollte es zu einer temporären Beruhigung kommen können.Sofern mein Kaufgelegenheiten sucht, muss man sich bewusst werden, dass man klar gegen den vorherrschenden Trend agiert. Dennoch könnten sich Kurse von 5,22 bis 5,40 USD als Chance herauskristallisieren, um an einem Abprall bzw. erneutem Erholungsimpuls bis 6,00 und ggf. 6,30 USD zu partizipieren.Sofern sich der übergeordnete Trend weiter fortsetzen sollte, wäre mit einem Einbruch unter 5,22 USD der Trigger gegeben. Speziell unterhalb von 5,10 USD müsste man nämlich mit einer Korrekturfortsetzung bis 4,51 USD rechnen. Bleibt die Aktie im Sinkflug, wären für den weiteren Verlauf selbst Notierungen rund um 3,90 USD nicht auszuschließen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.