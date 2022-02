Discovery Silver durchschneidet 247 g/t AgEq über 50 m in Phase-2-Bohrung

BohrungVon Bis BreitAg Au Pb Zn AgEq1 Standor

ID (m) (m) e (g/t(g/t(%) (%)(g/t) t

) )

(m)

C21-520105.6131.826.2 34 0.490.8 0.5 114 NE-Erwe

iterung





C21-526111.4141.129.7 41 0.350.8 0.5 112 NE-Erwe

iterung





C21-53368.2 84.6 16.4 24 0.240.6 0.8 91 NE-Erwe

iterung



und 124.5174.449.9 99 0.261.9 1.8 247

einschl153.0174.421.4 185 0.463.5 3.2 446

ießlich





C21-53969.8 96.0 26.2 36 0.050.5 0.6 78 NE-Erwe

iterung



und 188.5244.956.4 38 0.140.8 0.9 105



C21-55232.4 113.180.7 42 0.410.4 0.6 103 SW-Erwe

iterung





C21-530116.3134.418.1 55 0.120.5 1.6 138 Südlich

er

Korrid

or





C21-53187.2 108.120.9 41 0.060.8 1.7 134 Südlich

er

Korrid

or



und 187.0205.118.1 52 0.041.2 1.9 161



C21-536107.0128.121.1 92 0.050.8 0.8 151 Südlich

er

Korrid

or



und 159.4180.020.7 48 0.090.4 0.9 98



C21-543163.3196.933.7 28 0.090.3 1.3 91 Südlich

er

Korrid

or



und 379.9406.826.9 72 0.101.1 2.3 198



C21-545399.8564.8165.033 0.060.7 0.9 92 Südlich

er

Korrid

or



und 436.2461.825.7 45 0.081.0 1.0 119

einschl512.0543.331.3 58 0.071.1 1.2 141

ießlich





C21-54730.0 134.1104.136 0.090.3 0.3 64 Südlich

er

Korrid

or



und 268.1330.662.5 17 0.020.2 0.9 59

und 388.9452.864.0 28 0.040.1 1.5 93

einschl392.6427.534.9 36 0.040.2 2.4 133

ießlich





C21-554197.0231.534.6 26 0.030.1 1.3 78 Südlich

er

Korrid

or



und 520.8544.123.3 52 0.061.1 2.0 167

und 567.5590.222.7 40 0.080.6 1.2 109



C21-555160.9274.5113.628 0.090.2 1.6 101 Südlich

er

Korrid

or



einschl190.5236.345.8 46 0.160.3 2.9 173

ießlich





C21-556277.0320.643.6 37 0.040.9 1.2 114 Südlich

er

Korrid

or



und 366.5413.246.8 61 0.071.4 4.8 288

einschl386.6391.85.2 271 0.155.5 35.51,777

ießlich





C21-557658.3691.633.3 53 0.081.2 2.8 200 Südlich

er

Korrid

or



und 708.0795.187.1 35 0.090.6 1.0 98

Toronto, 10. Februar 2022 - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der 23 Bohrlöcher seines Phase-2-Bohrprogramms auf seinem Vorzeige-Silberprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt zu geben. Diese aktuelle Reihe von Ergebnissen konzentriert sich auf die Aufwertung der Ressourcen für die Vormachbarkeitsstudie (PFS"), die im Laufe dieses Jahres geplant ist.- 49,9 m mit durchschnittlich 247 g/t AgEq1 aus 124,5 m (99 g/t Ag, 0,26 g/t Au, 1,9 % Pb und 1,8 % Zn), einschließlich 21,4 m mit durchschnittlich 446 g/t AgEq1 (185 g/t Ag, 0,46 g/t Au, 3,5 % Pb & 3,2 % Zn) in Loch C21-533- 46,8 m mit durchschnittlich 288 g/t AgEq1 aus 366,5 m (61 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 1,4 % Pb und 4,8 % Zn) in Loch C21-556- 113. 6m mit Durchschnittswerten von g/t101 AgEq1 aus 160.9 m (28 g/t Ag, 0.09g/t Au, 0.2% Pb und 1.6 % Zn) in Bohrloch C21-555- 165.0 m mit Durchschnittswerten von 92 g/t AgEq1 aus 399.8 m (33 g/t Ag, 0.06 g/t Au, 0. 7% Pb und 0.9% Zn), einschließlich 31,3 m mit Durchschnittswerten von 141 g/t AgEq1 (58 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 1,1 % Pb & 1,2 % Zn) in Loch C21-Taj Singh, President und CEO, erklärte: "Unsere ersten Bohrungen der Phase 2 konzentrierten sich auf Erweiterungsbohrungen innerhalb des sehr großen Tagebaus, der in unserer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung Ende 2021 beschrieben wurde. Die heute veröffentlichten Bohrergebnisse durchschnitten breite Zonen mit hochgradigeren Mineralisierungen innerhalb des Grubenumrisses und werden die Ressourcendefinition für unsere vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung verbessern, die wir voraussichtlich noch in diesem Jahr vorlegen werden. In Verbindung mit diesen Aufwertungsbohrungen konzentrieren wir uns weiterhin auf das Wachstumspotenzial bei Cordero, wobei sich die jüngsten Bohrungen in den Nordosten der Lagerstätte verlagern und auf die potenzielle Erweiterung sowohl des Tagebaus als auch der Gesamtressource des Projekts abzielen. Darüber hinaus werden wir in den kommenden Monaten voraussichtlich mit den ersten Bohrungen auf unseren grundstücksweiten Zielen beginnen. Wir haben vor kurzem auch mit der nächsten Phase der metallurgischen Testarbeiten begonnen und den Umfang der technischen Bohrungen für die PFS abgeschlossen, was sich zu einem sehr arbeitsreichen Jahr für das Unternehmen entwickeln wird."Dieser aktuelle Satz von Phase-2-Bohrlöchern konzentrierte sich auf die Aufwertung der Ressourcen sowohl im Nord- als auch im Südkorridor für den PFS-Minenplan. Der Abschluss der PFS ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.Im Südkorridor wurde in Bohrloch C21-555, das im Nordosten des Korridors gebohrt wurde, ein Abschnitt von 113,6 m mit 101 g/t AgEq1 aus 160,9 m gefunden, wodurch die höhergradige Zone in diesem Teil der Lagerstätte bestätigt und möglicherweise neigungsabwärts erweitert wurde. Bohrloch C21-547, das entlang desselben Abschnitts gebohrt wurde, meldete eine Reihe von langen mineralisierten Abschnitten, einschließlich 34,9 m mit 133 g/t AgEq1 aus 392,6 m; dieser Abschnitt befand sich unterhalb des PEA-Grubenumrisses in einem Bereich, der als niedrig- bis mittelgradig modelliert wurde. Bohrung C21-545 durchschnitt 165,0 m mit 92 g/t AgEq und bestätigte1 die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung der hochgradigen Zone, die in C20-343 gemeldet wurde (401,7 m mit 134 g/t AgEq1, siehe Pressemitteilung vom 14. September 2020).Im Nordkorridor konzentrierten sich die Bohrungen vor allem auf die Zone NE Extension. Alle vier Bohrlöcher, die in dieser Zone gebohrt wurden, durchschnitten breite Mineralisierungszonen relativ nahe an der Oberfläche und innerhalb des Tagebauumrisses. Zu den wichtigsten Abschnitten dieser Bohrungen zählen 49,9 m mit 247 g/t AgEq1 (C21-533), 56,4 m mit 105 g/t AgEq aus1 188,5 m (C21-539), 26,2 m mit 114 g/t AgEq1 aus 105,6 m (C21-520) und 29,7 m mit 112 g/t AgEq1 aus 111,4 m (C21-526).Die Standorte der Bohrlöcher sind in Abbildung 1 dargestellt (siehe Links unten), und die detaillierten Highlights der Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung sind in der Tabelle unten aufgeführt.1 Alle Ergebnisse in dieser Pressemeldung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten, nicht um tatsächliche Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht möglich ist. Als Richtlinie wurden Intervalle mit disseminierter Mineralisierung basierend auf einem g/t25 AgEq-Cutoff mit nicht mehr als 10 m Verdünnung ausgewählt. Die AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil in Prozent des AgEq-Werts ist. Die AgEq-Berechnungen für die gemeldeten Bohrergebnisse basieren auf USD $/oz22.00 Ag, $1,600/oz Au, $/lb1.00 Pb, $1,20/lb Zn. Die Berechnungen gehen von einer metallurgischen Gewinnung von 100 % aus und geben den Brutto-In-situ-Metallwert zu den angegebenen Metallpreisen an. Die in der für Cordero abgeschlossenen 21PEA angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten sind in den technischen Anmerkungen weiter unten angegeben.Das Unternehmen hat nun im Rahmen seines Phase-2-Bohrprogramms 47.600 m (86 Bohrlöcher) abgeschlossen (ohne die Bohrmeter, die zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung 2021 verwendet wurden). Die Ergebnisse von 51 Bohrungen stehen noch aus. Die Bohrungen der Phase 2 werden bis zum Jahresende fortgesetzt und konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: (1) Bohrungen im Rahmen der Pre-Feasibility-Studie, bestehend aus Reservendefinitions- und Konstruktionsbohrungen; (2) Ressourcenerweiterung im Nordosten der Lagerstätte und in der Tiefe; und (3) erste Bohrtests von fünf grundstücksweiten Zielen auf dem umfangreichen Landpaket des Unternehmens.Unterstützende Karten und Abschnitte, die Standorte der Bohrlöcher und die vollständigen Untersuchungsergebnisse können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://discoverysilver.com/site/assets/files/5849/20220210_dsv_sa.pdfEine PDF-Datei dieser Mitteilung mit den entsprechenden Karten und Abschnitten im Anhang finden Sie unter dem folgenden Link: https://discoverysilver.com/site/assets/files/5849/20220210_dsv_nr.pdfDas Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die fortgesetzte Exploration und Projekterschließung bei Cordero wird durch eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von etwa C$70 Millionen unterstützt.Die tatsächliche Breite der Adern wird auf etwa 70 % der gebohrten Breite geschätzt. Die Proben sind ungeschnitten, außer wenn angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Die Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager, das sich auf dem Projektgelände 40 km nördlich der Stadt Parral befindet, beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Aufbereitung an ALS Geochemistry-Mexico in Chihuahua City (Mexiko) geschickt; die Schnitzel werden anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, geschickt. Alle Proben werden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70 % (-2 mm) zerkleinert wird. Anschließend wird ein Teil von 250 g entnommen und auf mehr als 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert. Die Proben werden mittels standardmäßiger Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50-g-Brei auf Gold analysiert. Die Überschreitung der Grenzwerte wird mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit dreißig induktiv gekoppelten Plasmaverfahren mit drei Elementen (ME-ICP61") analysiert. Probenwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden erneut untersucht auf: (1) Werte von Zink > 1 %; (2) Werte von Blei > 1 %; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probensendungen eingefügt, um die Integrität des Analyseprozesses zu gewährleisten. Aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der ursprünglichen Probe werden ausgewählte Proben für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.Im Namen des VerwaltungsratsTaj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,Präsident, CEO und DirektorForbes Gemmell, CFAVP Unternehmensentwicklung & Investor RelationsTelefon: 416-613-9410E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.comWebsite: www. discoverysilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chTECHNISCHE ANMERKUNGEN & ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Der jüngste technische Bericht für das Projekt Cordero ist die Preliminary Economic Assessment (PEA) aus dem Jahr 2021. Die PEA wurde von Ausenco Engineering Canada Inc. mit Unterstützung von AGP Mining Consultants Inc. und Knight Piésold and Co. (USA). Der vollständige technische Bericht, der die PEA unterstützt, ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Discovery Silver Corp.Die PEA ging von einer Oxidgewinnung von 56 % für Ag und 63 % für Au für zerkleinertes Material und von 36 % für Ag und 35 % für Au für unzerkleinertes ROM-Material aus. Die PEA ging von einer durchschnittlichen Gewinnung von sulfidischem Material über die gesamte Lebensdauer der Mine von 84 % für Ag, 19 % für Au, 86 % für Pb und 85 % für Zn aus.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der zukünftigen Pläne und Ziele von Discovery hinsichtlich des Projekts Cordero und der Aussicht auf weitere Entdeckungen dort, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.