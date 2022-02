Royal Mint verzeichnete deutliche Gold- & Silbernachfrage in Q4 2021

Die Royal Mint verzeichnete deutliche Gold- und Silbernachfrage internationaler Märkte in Q4 2021 und erreichte Rekordverkäufe in Amerika, nachdem Investoren nach Großbritannien eilten, um Barren und Münzen zu erwerben, so berichtet IFA Magazine . Man verzeichnete einen Anstieg von 14,4% der Verkäufe von internationalen Märkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum."Wir sind in Großbritannien für die Herstellung von Münzen und Barren aus Edelmetallen bekannt, und in den letzten Jahren haben wir uns darauf konzentriert, auch internationale Märkte anzusprechen", erklärte Nick Bowkett, Leiter der Verkaufsabteilung für Bullion bei der Royal Mint. "Die Royal Mint steht für Vertrauen, Sicherheit und Qualität, was dazu geführt hat, dass Investoren in Märkten wie den USA und Deutschland unsere Edelmetallprodukte als sicheren Hafen in ihr Portfolio aufgenommen haben.""Weltweit erleben Edelmetalle weiterhin einen Kaufrausch, wobei die Einzelhandelskäufe in Märkten wie Europa und den USA auf ein Rekordniveau gestiegen sind, was zeigt, dass die Kleinanleger über den Fortschritt der globalen wirtschaftlichen Erholung besorgt sind, da die Pandemie anhält."Im letzte Quartal 2021 habe man eine beträchtliche Nachfrage auf den internationalen Märkten verzeichnet, da Investoren versuchten, Inflationsrisiken durch Diversifizierung in Edelmetalle auszugleichen. "Dank unserer verstärkten globalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten konnten wir hiervon profitieren und verzeichneten zwischen September und Dezember einen Umsatzanstieg von 92% im Vergleich zum Vorjahr", so Bowkett.© Redaktion GoldSeiten.de