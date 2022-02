Türkei auf 5.000 Tonnen "Matratzen-Gold" aus

Die Türkei ist auf fast 5.000 Tonnen Matratzen-Gold aus, das von der Bevölkerung gehalten wird und ins Finanzsystem eingebracht werden soll, erklärte der türkische Finanzminister Nureddin Nebati während einer Pressekonferenz in London, wie Hürriyet Daily News berichtet."Mit diesem Paket werden wir Matratzen-Gold, das auf etwa 5.000 Tonnen geschätzt wird, ins [Bankensystem] einbringen. Das ist das Äquivalent von 250 bis 350 Milliarden Dollar. Ein bestimmter Teil dieser Menge wird die Devisenbedürfnisse der Zentralbank unterstützen", meinte er.Der Begriff "Matratzen-Gold" bezieht sich auf die langjährige Tradition, sich auf Gold zu verlassen, um Reichtum zu Hause zu schützen und zu lagern. Die Regierung soll in wenigen Tagen einen neuen Plan ankündigen, um Haushalte dazu zubringen, ihre Goldbestände in Bankkonten mit türkischen Lira umzuwandeln.© Redaktion GoldSeiten.de