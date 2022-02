Wahrscheinlichkeit deutlicher Zinserhöhung verstärkt; Osteuropa-Spannungen halten an

Der Goldpreis war am Freitagmorgen in Asien leicht rückläufige, nachdem stärker als erwartete US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden und falkenhafte Kommentare eines politischen Entscheidungsträgers der Federal Reserve die Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Zinserhöhung erhöhte, berichtet Investing.com Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, erklärte nach Veröffentlichung der Daten, dass er in den nächsten drei Sitzungen der Fed Zinserhöhungen in Höhe eines vollen Prozentpunkts sehen möchte. Die Zinsfutures zeigten an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinssätze im März 2022 um 50 Basispunkte anhebt, nach Bullards Äußerungen bei 62% liegt und damit mehr als doppelt so hoch ist wie die am späten Mittwoch verzeichnete Wahrscheinlichkeit von 30%.Unterdessen halten die geopolitischen Spannungen in Osteuropa an, da Russland und die Ukraine bei ihren Gesprächen mit Frankreich und Deutschland keinen Durchbruch erzielen konnten. Die Gespräche erreichten letztlich nicht ihr Ziel, den Konflikt um die Ukraine zu beenden, wobei Großbritannien anfügte, dass der "gefährlichste Moment" der Spannungen unmittelbar bevorzustehen scheine. Russland hält in Weißrussland und im Schwarzen Meer Militärübungen ab, nachdem es seine Streitkräfte nahe der Grenze zur Ukraine aufgestockt hat.© Redaktion GoldSeiten.de