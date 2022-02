Inflationsängste schocken Wall Street; Goldmarkt nicht überzeugt

Neuigkeiten, dass die Inflation in den USA auf ein neues 4-Jahreshoch angestiegen ist, lösten Schockwellen an der Wall Street aus, berichtet Kitco News , da die Märkte mit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt durch die Federal Reserve im März rechnen. Der Goldmarkt sei jedoch von diesem Narrativ nicht sonderlich überzeugt, und die Preise klettern nach oben, um wichtige Handelsniveaus zu testen.Die jährliche Inflationsrate von 7,5% und die Kerninflation von 6% sind die höchsten Werte seit 1982, wobei der Preisanstieg auf breiter Basis eine starke Nachfrage widerspiegelt. Dies könnte die US-Zentralbank in die Enge treiben und sie zur aggressiven Straffung zwingen. "Dies bestätigt, dass die Fed rasch handeln muss, um die Inflation einzudämmen, da sich der Lohndruck in den letzten Monaten nur verstärkt hat", so Katherine Judge, Senior-Volkswirtschaftlerin bei CIBC Economics."Die Inflation wird sich im nächsten Monat wahrscheinlich weiter über die 7%-Marke beschleunigen, und auch die Kerninflation wird sich beschleunigen, da die höheren Energiepreise mit Basiseffekten und einer starken Nachfrage in den Kernkategorien kombiniert werden."© Redaktion GoldSeiten.de