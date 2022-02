Der Konflikt mit China und Russland könnte die De-Dollarisierung beschleunigen

Geopolitische Spannungen überschatten die Olympischen Spiele in China, während die Angst vor einem Krieg mit Russland wächst. Während sich die Nationen auf einen Konflikt vorbereiten, sollten sich die Anleger auf mögliche Auswirkungen auf die Anlagemärkte einstellen. Sowohl China als auch Russland spielen eine enorm wichtige Rolle in der Weltwirtschaft. Beide sind mit Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten konfrontiert. Und beide streben langfristige Strategien an, um den Schwerpunkt des Welthandels vom "Dollar" der US-Notenbank weg zu verlagern. Die Regierung Biden hat einen teilweisen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking angekündigt.Außerdem verhängte sie kürzlich Handelsbeschränkungen gegen 34 chinesische Unternehmen, weil diese die Kommunistische Partei Chinas mit Werkzeugen für "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" beliefern. Obwohl China nun auf der Weltbühne beschuldigt wird, Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren zu begehen, wurde die KPCh nie offiziell für ihre Rolle bei der Auslösung der COVID-19-Pandemie und der Vertuschung ihrer Ursprünge verurteilt.Im Gegensatz dazu suchen US-Beamte eifrig nach Gründen, um Russland für seine Übertretungen zu verurteilen und zu bestrafen. Einige im Pentagon warnen, dass Russland kurz davor steht, in die Ukraine einzumarschieren und einen Krieg anzuzetteln, der Tausende von Menschenleben fordern und Millionen von Flüchtlingen in die Flucht treiben könnte.Vielleicht erweist sich dies als eine unbegründete russische Verschwörungstheorie, die auf fehlerhaften Geheimdienstinformationen beruht. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall erwägt die Regierung Biden, zusätzlich zu den bereits bestehenden Sanktionen, die Russlands Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen haben, weitere zu verhängen. Sie scheinen den russischen Präsidenten Wladimir Putin jedoch nicht abzuschrecken. Er geht weiterhin gegen die USA und ihre NATO-Verbündeten vor.Michael S. Bernstam von der Hoover Institution schlägt vor, bei den US-Sanktionen einen anderen Ansatz zu wählen: "Die Androhung verheerender finanzieller, handelspolitischer und persönlicher Sanktionen des Westens ist glaubwürdig, aber möglicherweise nicht abschreckend genug. Die Androhung einer militärischen Reaktion des Westens könnte eine Abschreckung darstellen, ist aber nicht glaubwürdig", schreibt er. "Eine Abschreckungsmaßnahme ist sowohl glaubwürdig als auch ausreichend. Es ist die Androhung von Sanktionen gegen die russische Zentralbank."Die russische Zentralbank hält, wie die meisten in der Welt, erhebliche US-Dollar-Reserven. Diese befinden sich zumeist in Form von elektronischen Einträgen bei der Federal Reserve. Die Fed könnte zusammen mit der Europäischen Zentralbank Russland von diesen Vermögenswerten ausschließen, schlägt Bernstam vor. Wenn Amerika seine Finanzwaffen auf diese Weise einsetzt, könnte das für Russlands Währung, sein Bankensystem und seine Wirtschaft ruinös sein.Natürlich könnte ein erzwungener Staatsbankrott auch das restliche Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des US-Dollar als Weltreservewährung ruinieren. Langfristig könnte dies Russland und China direkt in die Hände spielen. Sie streben ohnehin kontinuierlich eine Entdollarisierung an. Ein Mittel, um eine größere Unabhängigkeit von der globalen Fiatwährungsordnung zu erlangen, ist Gold.Seit 2014 tauscht die russische Zentralbank Federal Reserve Notes gegen Gold aus. Jüngsten Berichten zufolge hält die russische Zentralbank inzwischen mehr Währungsreserven in Gold (23%) als in Dollar (22%). Russland ist auch ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt für Palladium, verfügt über beträchtliche Lagerbestände und kontrolliert fast 40% der gesamten Produktion des knappen Metalls, das in Autokatalysatoren verwendet wird. Russland beliefert die Europäische Union auch mit etwa 35% ihres Erdgases. Inzwischen beherrscht China den Markt für Seltene Erden, die für viele industrielle und hochtechnologische Anwendungen in den Vereinigten Staaten und anderswo unerlässlich sind.Mit der jetzt grassierenden Preisinflation steigt die Gefahr von Rohstoffkriegen. Wenn es der Wirtschaft und der amtierenden Regierungspartei schlecht geht, treten Sündenböcke und Kriegstreiberei oft an die Stelle von Verantwortlichkeit. Friedensbefürworter hoffen, dass sich das jüngste Aufflackern mit Russland legt und sich kühlere Köpfe durchsetzen. Schließlich will niemand den Dritten Weltkrieg auslösen. Geopolitische Ereignisse sind in der Regel nur von kurzer Dauer, was ihre Fähigkeit angeht, die Märkte zu bewegen. Anleger, die versuchen, auf der Grundlage von Berichten über globale Konflikte zu handeln, werden in der Regel enttäuscht.Die Gründe für eine Diversifizierung in Sachwerte liegen nicht in globalen Konflikten, die zu Engpässen führen. Es liegt daran, dass die Inflation als Folge der lockeren Geldpolitik der Fed weiter anhält. Versorgungsunterbrechungen und chronische Unterinvestitionen in der Bergbauindustrie setzen die Rohstoffmärkte ebenfalls unter Druck. In den kommenden Monaten wird es wahrscheinlich zu Engpässen bei Aluminium, Kupfer, Stahl, Edelmetallen und seltenen Erden kommen.Die Versorgungsengpässe könnten natürlich durch einen neuen kalten oder heißen Krieg in Übersee noch verschärft werden. Anleger, die sowohl über geopolitische als auch über Inflationsrisiken besorgt sind, täten gut daran, ihre eigenen Portfolios zu entdollarisieren. Der Ersatz von Papierwerten durch physische Edelmetalle in einer umsichtigen Allokation kann dazu beitragen, das Vermögen vor einer Vielzahl von Bedrohungen zu schützen, die jetzt bestehen, aber auch vor solchen, die wir noch nicht sehen können.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 10. Februar 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.