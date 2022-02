Kitco-Umfrage: Stimmung am Goldmarkt zwischen Marktvolatilität & Zinserhöhungen gefangen

Analysten der Wall Street sind zögerlich, was Gold kurzfristig angeht. Doch die Kleinanleger bleiben bullisch gegenüber dem Edelmetall, das am Rande eines weiteren Breakouts zu stehen scheint, wobei sich der Preis nahe eines 1-Wochenhochs hält. So berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (40%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Vier (27%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während fünf (33%) neutral gegenüber Gold eingestellt blieben.Außerdem gaben auch 597 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 373 (62%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 128 (21%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 96 (16%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de