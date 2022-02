Gold leicht nach oben; Invasionsängste bleiben bestehen

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien leicht, nachdem er ein fast 3-Monatshoch während der vorherigen Session erreicht hatte, berichtet Investing.com . Sorgen um eine mögliche Invasion Russlands in die Ukraine blieben bestehen, was den Risikoappetit der Investoren unten hielt. Der Dollar, der sich üblicherweise invertiert zu Gold bewegt, sank am Montag, während die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe etwas stieg.Die Befürchtungen der USA, dass eine russische Invasion in der Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte, schickten die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum überwiegend auf Talfahrt und den Ölpreis auf Siebenjahreshochs. Außerdem verschaffte dies Anleihen Auftrieb, während der Euro Druck zu spüren bekam.Die USA warnten am Sonntag davor, dass Russland in Kürze einen Vorwand für eine Einwanderung in die Ukraine schaffen könnte. Russland hat die Anschuldigungen jedoch zurückgewiesen und den Westen der "Hysterie" beschuldigt, obwohl es weiterhin Truppen in der Nähe seiner Grenzen zur Ukraine aufstellt.© Redaktion GoldSeiten.de