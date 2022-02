Gold profitiert von Ukraine-Spannungen

Jeden Moment könnte ein russischer Angriff auf die Ukraine beginnen, erklärte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, am Freitag. Und dann wahrscheinlich mit einem Luftangriff, berichtet CNBC . "Gold verzeichnet einige sichere-Häfen-Zuflüsse, da geopolitische Risiken vorherrschen und man sich Sorgen macht, wie sich höhere Zinsen auf das globale Wachstum auswirken werden", so Chris Gaffney, Präsident für Weltmärkte bei der TIAA Bank.Gold gilt als Absicherung gegen steigende Inflation und wird in Zeiten politische und finanzieller Unsicherheit häufig als sichere Wertanlage genutzt. Die zunehmenden Spannungen in der Ukraine beschleunigten den Selloff an der Wall Street. Die US-Aktien hatten in der vorherigen Session nachgegeben, nachdem Daten den stärksten jährlichen Anstieg der Verbraucherpreise seit 40 Jahren angezeigt hatten, was den Druck auf die Fed erhöhte, die Zinsen aggressiv zu erhöhen."Gold fängt an, wieder in Schwung zu kommen, und einige Investoren suchen Schutz vor einer allzu aggressiven Straffung der Fed, die das Wachstum bedrohen könnte", meinte Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA. "Gold könnte sich über die Marke von 1.900 Dollar erhöhen, sollte es zu (russischen) Truppenbewegungen kommen."© Redaktion GoldSeiten.de