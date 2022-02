Robert Archer (Newrange Gold Corp.) Interview - Exploration der früheren Hochgrad-Mine in Red Lake

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

Der Erwerb der Argosy Mine wurde im November abgeschlossen und jetzt plant Newrange Gold Corp. (WKN: A2DHL9) die Exploration der ehemaligen Hochgrad-Mine. Die Mine wurde 1952 und bei einem Goldpreis von 35 $ geschlossen, das Erz bisher nur bis 270 m Tiefe abgebaut, aber diese Lagerstätten können sehr tief reichen. Infrastrukturentwicklung durch First Mining Gold erleichtert den den Zugang.Das nahegelegene Birch Lake Projekt bietet "Blue Sky" Potential durch eine möglicherweise mit Gold mineralisierte Eisenformation. Auch Pamlico sieht weiter aussichtsreich aus. Am 11. Januar meldete das Unternehmen Proben mit bis zu 47,34 g/t Gold aus dem Central Mine Gebiet. 2022 wird ein arbeitsames Jahr für Newrange Gold. Die Bohrarbeiten im Red Lake Gebiet im Umfang von ca. 4.000 m sollen noch im Februar bei North Birch beginnen und dann bei der Argosy Mine fortgesetzt werden.Herr Archer besitzt über 35 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche und hat in Nordamerika und Peru gearbeitet. Nachdem er über 15 Jahre bei großen Bergbauunternehmen verbracht hatte, hatte er mehrere leitende Managementpositionen im Junior-Sektor inne und war Mitgründer von Great Panther Silver Limited, einem aufstrebenden mittelgroßen Edelmetallproduzenten. Er diente von 2004 bis 2017 als Präsident & CEO und Direktor und trat bei Newrange Gold Corp. im März 2018 als Direktor ein. Anschließend wurde er im Januar 2019 zum CEO berufen. Herr Archer ist ausgebildeter Geologe und besitzt einen BSc. mit Auszeichnung der Laurentian University aus Sudbury, Ontario. (Quelle: Newrange Gold Webseite) Newrange Gold Corp. (TSXV: NRG; OTCQB: NRGOF) konzentriert sich auf Goldexplorationen auf Distriktebene in den sicheren und produktiven Jurisdiktionen von Nevada und Red Lake, Ontario. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Pamlico-Projekt im legendären Walker-Lane-Trend in Nevada, umfaßt eine Ansammlung von ehemals produzierenden Minen, die einst als einer der hochgradigsten Goldbezirke in Nevada bekannt war. Trotz der Produktionsgeschichte ist das Projekt einzigartig, da es nahezu unerforscht ist und ein Potential von mehreren Millionen Unzen aufweist. Das Projekt North Birch im Red Lake District zielt auf einen 8 Kilometer langen Horizont mit beträchtlichem Entdeckungspotential ab. Das Unternehmen wird von einem Team aus erfolgreichen Unternehmensgründern und Minensuchern geleitet.