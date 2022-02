Gold bricht aus!

Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 13. Februar 2022.

Wie in unserem Gold-Chartbuch vom 3. Februar 2022 erwartet, ist der Goldpreis in der letzten Woche weiter nach oben geklettert. Bis Freitagmittag erreichte der Preis bereits ein Hoch von 1.842 USD und lag damit nur knapp unter der Oberkante des mehrmonatigen Dreiecks (ca. 1.850 bis 1.855 USD). Nach einem weiteren heftigen Intraday-Rückschlag auf fast 1.820 USD drehte der Goldpreis noch am Freitagnachmittag wieder deutlich nach oben und durchbrach diese Abwärtstrendlinie, was die Preise schnell auf ein Intraday-Hoch von 1.865 USD katapultierte. Schlussendlich beendete der Goldpreis die Handelswoche bei 1.858 USD mit einer sehr bullischen Note.Angesichts der starken Preisentwicklung der letzten Woche und der Widerstandsfähigkeit des Goldpreises im Intraday-Handel über die letzten Tage ist es nun doch sehr wahrscheinlich, dass Gold aus dem mehrmonatigen Konsolidierungsdreieck ausbrechen kann. Tatsächlich hatte sich dieses große und symmetrische Dreieck schon seit mehr als einem Jahr gebildet. Die Korrektur bei Gold begann jedoch bereits am 7. August 2020. Jetzt sieht es so aus, als sei der Ausbruch im Gange.Normalerweise neigen Händler dazu, bei einem solchen Ausbruch aggressiv zu kaufen. Und angesichts des steilen Anstiegs vom Freitag sieht es tatsächlich genau danach aus. Erwarten Sie daher mehr Volatilität und einen steilen Anstieg, da die Richtung der nächsten Bewegung des Goldpreises klarer geworden ist.Bitte beachten Sie, dass es ziemlich schwierig ist, das korrekte Dreieck zu zeichnen und zu bestimmen, da sich der Goldpreis seit so langer Zeit in einem schwierigen Seitwärtsmarkt befindet und viele Trendlinien während dieser chaotischen Zeit ungültig gemacht wurden. Spätestens aber ein Wochenschlusskurs über 1.875 USD sollte den Ausbruch bestätigen.Dies sollte genug Energie freisetzen, um den Goldpreis innerhalb weniger Wochen schnell in Richtung 1.900 USD sowie sogar in Richtung 1.950 USD und noch höher zu treiben. Dies würde natürlich sehr gut zum saisonalen Zyklus des Goldes passen, der mindestens bis Ende Februar günstig ist, aber oft auch bis in den März hinein zu einer Goldrallye führte.Aus fundamentaler Sicht macht es uns sprachlos, wie die US-Notenbank eine Zinserhöhung vornehmen kann, während die US-Verbraucherstimmung auf einem 10-Jahres-Tief liegt. Während das Vertrauen in die Regierungen weltweit zusammenbricht und die Inflation in die Höhe schießt, wird eine Zinserhöhung keinerlei Auswirkungen auf die Angebotsknappheit haben. Stattdessen wird sie diese Engpässe nur noch verschärfen und weitere Unternehmen in der Lieferkette in den Bankrott treiben.Außerdem wird sie die Schwellenländer in den Bankrott treiben, da der starke Dollar bereits so viel Druck auf die in Dollar verschuldeten Länder und Gläubiger ausübt. Das alles ist ein großes Durcheinander, und wir glauben, dass es keinen Ausweg gibt. Deshalb versucht der kriegstreiberische industrielle und militärische Komplex der USA verzweifelt, Russland zu einem Angriff auf die Ukraine zu drängen! Ohne irgendwelche Beweise vorzulegen, haben die Biden-Administration und ihr Sprachrohr, die "Mainstream-Medien", den Fokus der Menschen auf die Befürchtung gelenkt, dass Russland bald in die Ukraine einmarschieren wird.Eine weitere bemerkenswerte fundamentale Beobachtung: Die Korrektur des Goldpreises begann ernsthaft, als Pfizer und Biontech am 9. November 2020 ihren Impfstoff ankündigten. In einer ersten Reaktion gab der Goldpreis damals am selben Tag sofort 150 USD ab. In den letzten 16 Monaten folgten viele weitere ähnliche große rote Tageskerzen, die das Vertrauen der Goldbugs zerstörten und Millionen von Dollar zu den Leerverkäufern umschichteten. Jetzt, da in den Nachrichten immer mehr sehr ernste Fragen zu den Impfstoffen diskutiert werden, würde es durchaus Sinn machen, wenn Gold wieder auf 1.950 USD steigen würde. Auf diesem Niveau wurde Gold am 9. November 2020 gehandelt.