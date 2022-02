Goldaktien weiter im Aufwind

Die Goldbergbauaktien sind zwar nach wie vor in Ungnade gefallen, aber sie winden sich immer noch. Dieser kleine Contrarian-Sektor hat sich im letzten halben Jahr, in dem er eine technische Basis bildete, wie eine Feder aufgezogen. Angesichts der großartigen Fundamentaldaten, die sich sogar noch verbessern, sind die ignorierten Goldaktien für einen explosiven Anstieg fällig, da die Händler ihr massives Aufwärtspotenzial wiederentdecken. Höhere Goldpreise werden diese Entwicklung katalysieren, die in diesem superbullischen Umfeld zu erwarten ist.An den Finanzmärkten ist die Zeitwahrnehmung stark verzerrt. Händler gewichten die jüngere Vergangenheit sehr viel stärker, wenn sie ihre Prognosen für Sektoren erstellen. Und in den letzten neun Monaten haben Goldaktien größtenteils an Boden verloren. Das ist eine so lange Zeitspanne, dass die Goldbergbauaktien weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Diese in letzter Zeit überwiegend schwache Kursentwicklung zeigt sich deutlich im führenden Referenzindex dieses Sektors.Das ist nach wie vor der GDX VanEck Gold Miners ETF. Von Anfang März bis Mitte Mai letzten Jahres legte der GDX in einem soliden, jungen Aufwärtstrend um 28,4% zu. Mitte Juni wurde diese Entwicklung jedoch durch Spekulanten gestört, die sich auf die Angst vor einer Verschärfung der US-Notenbank fixierten. Sie begannen, in regelmäßigen Abständen heftige bis extreme Ausbrüche von Goldfutures-Verkäufen zu tätigen, wenn Nachrichten über die US-Notenbank, besser als erwartete Wirtschaftsdaten und Entscheidungen des Offenmarktausschusses eintrafen.Dies führte dazu, dass Gold von Zeit zu Zeit stark nachgab, was von den großen Goldaktien des GDX wie üblich um das Zwei- bis Dreifache verstärkt wurde. So brach der GDX innerhalb von 4,4 Monaten bis Ende September 2021 um 27,1% auf ein 17,7-Monatstief ein. Damit schlug das Pendel der Goldaktienstimmung hart zurück, von zunehmendem Optimismus im letzten Frühjahr zu ernsthaften Pessimismus im letzten Herbst. Wie üblich extrapolierten die Händler diesen Abwärtstrend auf unbestimmte Zeit, also flohen sie.Doch nach dem Motto "Verkaufe die Gerüchte und kaufe die Nachrichten" erholten sich Gold und damit auch die Goldaktien im Oktober und Anfang November deutlich. Diese Anstiege erfolgten kurz nachdem der Offenmarktausschuss zunächst davor gewarnt hatte, seine epische Gelddruckerei mit quantitativer Lockerung zu verlangsamen, und dann später den Abzug betätigte. Mitte November hatte sich der GDX um 20,7% von seinen Tiefstständen im Zusammenhang mit dem QE4-Tapering erholt, was einen beginnenden Aufwärtstrend darstellte. Dann brach ein extremerer Verkauf von Goldfutures aus.Da die Stimmung im Sektor immer noch auf dem Tiefpunkt war, fiel der GDX bis zur FOMC-Sitzung Mitte Dezember um 14,9%. Auf dieser Sitzung verdoppelte die US-Notenbank das Tempo ihres QE4-Reduzierungsprogramms zu einem Turbo-Reduzierungsprogramm und ebnete damit den Weg für frühere Zinserhöhungen. Und die Aussichten der Fed-Beamten auf Zinserhöhungen verdreifachten sich von zwei Erhöhungen in den Jahren 2022 und 2023 auf insgesamt sechs! Dennoch erreichte der GDX an eben jenem Fed-Tag seinen Tiefststand, bevor er bis zum Jahresende wieder um solide 7,8% anstieg.Doch Anfang Januar wurde dieser Rally durch das Protokoll der gleichen FOMC-Sitzung die Grundlage entzogen. Dort dachten die Fed-Beamten darüber nach, bald mit der quantitativen Straffung zu beginnen, um ihre irrsinnige Gelddruckerei zu beenden. Zwischen der pandemischen Aktienpanik vom März 2020 und Mitte Dezember war die Bilanz der Fed um 110,6% in die Höhe geschnellt! Damit hat sich die Geldbasis mehr als verdoppelt.Das Ergebnis all dieser durch die Angst vor einer Verschärfung der Fed ausgelösten Ausverkäufe von Goldfutures seit letztem Sommer ist dieses wenig inspirierende Goldaktienchart. GDX hat sich in der Nähe der unteren Unterstützung bewegt, die zwar ansteigt, aber nur mäßig. Im letzten halben Jahr sind die Goldaktien meist in einer klassischen niedrigen Konsolidierung seitwärts gedriftet. Während diese Bodenbildung nichts zur Verbesserung der Branchenstimmung beiträgt, winden sich die Goldaktien nach oben.Nichts zieht Händler so sehr an wie eine Aufwärtsdynamik, die bei Goldaktien seit Mitte November schmerzlich vermisst wird. Wenn sich Sektoren erholen, werden Kapitalzuflüsse zu einem Selbstläufer, da Käufe weitere Käufe nach sich ziehen. Diese positive Rückkopplungsschleife, die dazu beiträgt, dass der Goldpreis stark ansteigt, ist bei der derzeitigen Bodenbildung noch nicht in Gang gekommen. Sie wird aber bald eintreten, da der junge Aufwärtstrend von Gold, der dem von GDX technisch überlegen ist, weiter ansteigt.