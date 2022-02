Angst vor unkontrollierter Inflation unterstützt Gold

Sorgen unter Investoren, dass die US-amerikanische Federal Reserve nicht in der Lage sein wird, die Inflation zu kontrollieren, hilft dabei, den Goldpreis anzuheben, trotz eines starken Anstiegs der US-Anleiherenditen, die das Metall üblicherweise nach unten treiben sollten, berichtet FX Empire . "Das Inflationsnarrativ fließt endlich in den Goldpreis", erklärte der unabhängige Analyst Ross Norman. "Es besteht die Ansicht, dass die Federal Reserve mit ihren Maßnahmen ins Hintertreffen geraten ist."Zinserhöhungen werden üblicherweise als schlecht für Gold angesehen, weil sie zu höheren Anleihenrenditen führen. "Doch aggressive Zinserhöhungen könnten letztlich positiv für Gold sein", meinte Ole Hansen von der Saxo Bank. "Sie werden das Risiko eines politischen Fehlers seitens der Federal Reserve erhöhen, während sie rezessionelle Risiken steigert."Die Verkäufe von Goldbarren und -münzen im Einzelhandel stieg im vergangenen Jahr auf ein 8-Jahreshoch und dürfte auch weiterhin stark bleiben, so der WGC, und die Nachfrage der wichtigsten Märkte Indien und China hat sich erholt. Allerdings könnte es zu Problemen für Gold kommen, wenn die - im historischen Vergleich immer noch extrem niedrigen - Anleiherenditen positiv werden, so Nicky Shiels, Stratege bei MKS Pamp.© Redaktion GoldSeiten.de