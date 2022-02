Jeff Christian: Gold braucht Inflation über 7%

Jeff Christian, Managing Director bei CPM Group, erklärte in einem Interview mit Kitco News , dass Gold zu einem Preisanstieg historisch deutlich höhere Inflationsniveaus benötigte, als das, was die USA 2021 zu berichten hatten. Es bräuchte tatsächlich eine Inflation von über 7%. "Gold reagiert auf Inflation, wenn die Inflation über 7% liegt. Da befinden wir uns nun. In den letzten 40 Jahren, war die Inflation kein Problem", so Christian. "Ist Gold eine Inflationsabsicherung? Ja, sofern es Ihr Portfolio und Ihren Reichtum weg von Ihrer inländischen Währung in Gold diversifiziert." Trotz eher verhaltener Performance sind Gold und Silber noch immer kompetitive Assets, wenn man sie mit Aktien vergleicht, erklärte er. Auch wenn sich die Inflation nun über 7,5% befindet, solle sich Gold für den Rest 2022 wahrscheinlich eher flach entwickeln."Unser Ausblick für Gold ist, dass es im Grunde flach bleiben wird, und ich danke, dass [letzte Woche, als der CPI veröffentlicht wurde] ein perfektes Beispiel dafür war, war wir sehen. Es wurden hohe CPI-Zahlen veröffentlicht, der Goldpreis stieg stark an... und fiel dann wieder. Ich denke, dass dies vielleicht ein Gleichnis für das ganze Jahr ist. Wir glauben nicht, dass der Preis stark fallen wird, aber wir erwarten auch keinen starken Anstieg. Es würde uns nicht überraschen, wenn der Preis innerhalb der nächsten vier oder fünf Monate auf 1.860 Dollar steigen würde. Es wurde uns auch nicht überraschen, wenn der Preis innerhalb der nächsten vier bis sechs Monate wieder auf 1.790 Dollar fällt", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de