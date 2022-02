Gold: Breakout oder Fakeout?

Bevor ich auf die Ereignisse der vergangenen Woche eingehe, die meine zunehmend illusorische Aufmerksamkeitsspanne in Anspruch genommen haben, möchte ich meinen Lesern einen der vielen Abgründe aufzeigen, die die Generationen heutzutage trennen.Als ich 1977 zum ersten Mal die heiligen Hallen der Bay Street betrat, wurde ich von Männern und Frauen ausgebildet, die man nur als "Krieger" in dem Sinne bezeichnen kann, dass sie jeden Tag mit einem Verhaltenskodex in die Schlacht zogen. Ungeachtet der blauen Blazer und grauen Flanellhosen, die das oberflächliche, zugeknöpfte Hemd begleiteten, gab es keinen Tag und keinen noch so zwanglosen Anlass, an dem nicht Jackett und Krawatte verlangt wurden. Genauso wichtig wie das Aussehen war die Einhaltung der Umgangsformen; zu keiner Zeit hörte ich einen Herrn in einem Gespräch, in dem er oder sie seine Firma vertrat, Schimpfwörter benutzen.Jetzt, nach über zwanzig Jahren als aufstrebender Eishockeyprofi, war die Verwendung von Schimpfwörtern nicht nur eine gängige Form der beschreibenden Aufwertung aller Kriegsgeschichten in der Umkleidekabine, sondern der Gebrauch des Wortes mit vier Buchstaben wurde zu einer Kunstform. Das Wort war ein Substantiv, ein Verb, ein Adjektiv und ein Adverb, je nach Kontext, und es wurde genauso gebraucht, wie Fett- oder Kursivdruck oder Unterstreichungen Wörter innerhalb eines Satzes hervorheben.Tatsächlich gab es Leute aus den abgelegenen Regionen von Kirkland Lake oder Prince Albert oder Dawson City, die einen nicht einmal ansatzweise verstehen konnten, wenn man das Gespräch nicht mit einer Menge umgangssprachlicher Ausdrücke würzte, die entweder Körperteile oder Körperfunktionen beschrieben. Mein Zimmergenosse an der Universität stammte aus Valleyfield, Quebec, und er war es, der mir beibrachte, dass sich im Quebecer Patois die Profanität auf die Kirche konzentriert, wobei sich alle Flüche auf den Katholizismus oder dessen Verunglimpfung beziehen, im Gegensatz zu den "Heiden" aus dem übrigen Kanada, die an "Teilen" großen Gefallen fanden.Wie auch immer, ich schweife ab. Damals gab es für Neulinge in der Finanzwelt der Bay Street im Wesentlichen fünf Stellen, und alle diese Firmen hatten Führungskräfte, die im Wesentlichen dieselben Privatschulen besuchten und denselben Privatclubs angehörten.Trotz der Tatsache, dass zwischen Wood Gundy und McLeod Young & Weir ein harter Wettbewerb um das Geschäft mit Staatsanleihen herrschte, hörte man nie - und ich meine NIE - ein schlechtes Wort von einem Gundy-Mitarbeiter über McLeod oder von einem McLeod-Mitarbeiter über Gundy. "Sie sind eine gute Firma" war immer die Parole, egal ob man den Gegner betrunken im hinteren Teil von Winston's oder mit einer Drag Queen irgendwo in der Jarvis St. tanzen sah oder nicht.Indem sie immer den "Königsweg" einschlugen, wurden neue Mitglieder der kanadischen Finanzbranche dazu erzogen, den Verhaltenskodex zu respektieren, der eine Industrie unterstützt und schützt, die so erstaunliche Unternehmen wie Blackberry (Research-in-Motion), Canadian Tire und im Grunde jede größere Entdeckung von Rohstoffen in der Dominion of Canada seit ihrer Gründung im Jahr 1867 finanziert hat. Aber machen Sie keinen Fehler.Das geschah aus einem Grund und nur aus einem Grund - Gier - und während einige diese Aussage mit Lippenstift, Rouge und Rouge überschminken und lieber das Wort "Fortschritt" verwenden würden, umfasste die Jagd nach Reichtum, als ich ein junger und sehr aktiver Teilnehmer war, eine große Anzahl von Institutionen und Organisationen aus der ganzen Welt, aber zu keiner Zeit war diese Industrie jemals einer einzigen Instanz untergeordnet oder von ihr in dem Maße abhängig, wie es heute der Fall ist, und diese Instanz ist die Regierung.Während sich Menschen, die entweder von persönlichem Erfolg oder Reichtum (oder beidem) angetrieben werden, in der Regel des Risikos voll bewusst sind, ist der Staatsdienst mit keinerlei Risiko verbunden. Sicher, man hat ein Reputationsrisiko, aber praktisch kein finanzielles Risiko, und wenn man kein persönliches finanzielles Risiko hat, dann trifft man Entscheidungen, die selten, wenn überhaupt, "regelbasiert" sind.Wenn man davon ausgeht, dass die eigenen Regeln auf dem Wunsch nach einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis beruhen, liegt die Hauptpriorität eines Staatsbediensteten darin, wiedergewählt oder wiederernannt zu werden, während alle anderen Prioritäten auf einem nachrangigen Stapel der Untätigkeit und des Aufschiebens liegen. Aus diesem Grund hat der private Sektor, wenn er in Ruhe gelassen und nicht durch politische Agenden behindert wird, im Laufe der Zeit bewiesen, dass er weitaus zuverlässiger positive wirtschaftliche Ergebnisse liefern kann als staatliche Initiativen.