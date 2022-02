Kanadische Regierung zeigt, warum man in physisches Gold, Silber oder Bitcoin investieren sollte!

Der kanadische Trucker Freedom Convoy, der die Hauptstadt Ottawa lahmgelegt hat, um gegen den Impfzwang, den die Regierung Trudeau diesen auferlegt hatte, zu protestieren, hatte innerhalb kürzester Zeit fast 10 Millionen USD an Spenden über diverse Crowdfunding-Plattformen eingesammelt.Die kanadische Regierung hat diese Spenden von hunderttausenden Bürgern als "terroristisch“ eingestuft und der Plattform GoFundMe verboten, diese Gelder auszuzahlen.Dieses Beispiel zeigt, zu was auch westliche Demokratien fähig sind. Wer gegen staatliche Willkür und für FREIHEIT demonstriert, wird wie ein Terrorist behandelt! Es können einfach alle Assets auf Knopfdruck beschlagnahmt werden, nur weil man gegen den Impfzwang und für den Schutz der persönlichen Unversehrtheit ist.Als Anleger kann man daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass nicht nur Inflationsschutz, sondern auch Zensurresistenz außerhalb des Bankensystems künftig bei der Geldanlage eine Rolle spielen sollte. Mit dem Eigentum an physischem Gold und Silber oder Bitcoin als "digitalem Gold“ ist man zumindest teilweise vor dieser staatlichen Willkür geschützt.Assets, die einfach per Knopfdruck enteignet werden können (nur weil man sich nicht impfen lassen will; oder wer kann schon sagen, welche Zwangsmaßnahmen man in Zukunft befolgen muss, um ein "guter, solidarischer Bürger“ zu sein?), bieten keinen Schutz.Mit digitalem Zentralbankgeld (wie es die Chinesen wollen) und der Abschaffung von Bargeld, wäre die globale Überwachungs-Diktatur vollendet. "Sie wollen nach Mallorca fliegen? Kein Problem. Bitte impfen lassen, weniger Fleisch einkaufen und ihren Diesel gegen ein Elektroauto eintauschen. Wir ziehen Ihnen dann lediglich 50 Punkte von ihrem Co2-Konto ab. Dann können Sie ihr Flugticket buchen.“ Unrealistische Zukunftsvision?Noch können auch wir über diese Fantasie lächeln. Die durch Corona von vielen Bürgern noch begrüßten Einschnitte in elementarste Grundrechte lassen einem um die Freiheitsrechte bei der nächsten "Pandemie“ oder dem nächsten "Terrorangriff“ (oder was auch immer erneute Einschnitte erfordert) Angst und Bange werden.