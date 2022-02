Öl-Brent als nächstes bei 106,00 oder 86,00 USD?

Quelle Chart: Guidants

Das ist hier die Frage! Denn das Rohöl der Sorte Brent konsolidierte anhand der letzten Einschätzung vom 6. Januar nicht, sondern katapultierte sich direkt weiter gen Norden und dabei auch heute wieder exakt bis an die deckelnde obere Trendlinie seit März 2021. Diese wirkt seit drei Tagen allerdings als Widerstand und eine mögliche Konsolidierung könnte den Preis zunächst bis 90,00 USD oder sogar bis zum früheren Ausbruchslevel bei rund 86,00 USD zurückführen. Jeweils dort darf ein erneuter Aufwärtsswing erwartet werden.Schraubt sich der Preis hingegen direkt weiter über derzeit deckelnde Trendlinie hinaus, sollte eine weitere Beschleunigung bis zum Widerstand bei rund 106,00 USD nicht überraschen. Grundsätzlich erlaubt sich dann sogar weiteres 10,00 USD-Potenzial bis rund 116,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.